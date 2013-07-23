عمرو يوسف: صداقتي بخطيبتي قائمة وعلى اتصال بحمايا نور الشريف

أكّد الفنّان الشاب عمرو يوسف خلال لقائه مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامجها "هو وهي والجريئة" أنّ علاقة صداقة تربطه بخطيبته السّابقة مي، ابنة الفنّان الكبير نور الشريف، وإنّها وقفت إلى جواره وساندته أثناء فترة مرض والده، موضحاً أنّه على اتصال من حين لآخر مع حماه السابق النّجم نور الشريف للاطمئنان عليه.

واستنكر عمرو العلاقة الحميميّة قبل الزواج، مشدّداً على أنّه يرفض هذه العلاقات قبل الزواج، رافضاً الارتباط بفتاة كان لها علاقة مشابهة. وأشار عمرو إلى أنّ المجتمعات العربية، وخاصّة مصر، لديها ازدواجيّة في التعامل مع الطرف الآخر؛ فالشّاب يسمح لنفسه أن يُصاحب فتاة ويُحبّها ويتزوجها، بينما يرفض لأخته أن تمرّ بنفس التجربة، مشيراً إلى أنّ الجيل الأصغر سنّاً يتعامل بمساحة أكثر حريّة، موضحاً أنّ عائلته وسطيّة، وترفض ما يرفضه المجتمع.