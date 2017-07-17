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مدير عام ثقافة دمياط: علمت بإنهاء ندبي من الأخبار والوزير لم يخطرني

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مصراوي Masrawy

مدير عام ثقافة دمياط: علمت بإنهاء ندبي من الأخبار والوزير لم يخطرني

07:09 م الإثنين 17 يوليو 2017

مدير عام ثقافة دمياط: علمت بإنهاء ندبي من الأخبار والوزير لم يخطرني

ثقافة دمياط

كتبت- نسمة فرج:

قال أشرف إسماعيل، مدير عام ثقافة دمياط إنه لم يٌخطر بقرار إنهاء ندبه من قبل حلمي النمنم، وزير الثقافة.

وأضاف أشرف إسماعيل، في تصريحات خاصة لمصراوي- الاثنين، أنه علم بقرار ندبه من خلال المواقع وليس من خلال مكتب الوزير، موضحًا أنه يحترم بالتأكيد هذا القرار.

وكان حلمي النمنم قد أصدر، قرارًا بإنهاء ندب مدير قصر ثقافة دمياط، وذلك بعد أزمة إلغاء عرضين من المشاركة.

وأصدرت وزارة الثقافة، بياناً صحفيًا، بأن وزير الثقافة لن يسمح بالعدوان على حرية الرأى، وإنه سيتم محاسبة كل من يعتدي على حرية التعبير.

وكلف النمنم، هيئة قصور الثقافة، بالتحقيق فى منع عرضين مسرحيين بمسابقة نوادي المسرح بفرع ثقافة دمياط، وفي حالة ثبوت أمر المنع من العرض، يتم محاسبة المسئولين عن ذلك.

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مصراوي Masrawy

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