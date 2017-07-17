روسيا تلغي القيود عن رحلات الخطوط الجوية الجورجية إلى موسكو

موسكو - (أ ش أ):

ألغت روسيا القيود المفروضة على رحلات الخطوط الجوية الجورجية من تبيليسي إلى موسكو.

وقال وزارة النقل الروسية - في بيان، الإثنين: "تمت إزالة القيود على رحلات الخطوط الجوية الجوررجية إلى موسكو".

وأشارت إلى أن الجانب الجورجي وافق على تنظيم رحلات شركة "أورالسكيي أفياليني" الروسية من مطار جوكوفسكي بين موسكو وتبيليسي في موسم الصيف.

يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وجورجيا قطعت في أغسطس 2008، بعد اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.

وتعتبرالحكومة الجديدة في جورجيا أن عملية تطبيع العلاقات مع روسيا واحدة من أولياتهم، كما أن الحوار مستمر منذ فترة بين البلدين لتطبيع العلاقات في مجالات التجارة والنقل والتعاون الثقافي والإنساني وغيرها من المجالات.