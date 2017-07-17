الرئيس الأمريكي: غالبية السياسيين يمكن أن يفعلوا ما فعل "دونالد ترامب الابن"

مصراوي Masrawy

كتب - علاء المطيري:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن غالبية السياسيون كانوا سيقدمون على إجراء اجتماع مثل الذي حضره نجلي - دونالد ترامب الابن - من أجل الحصول على معلومات عن منافسه، مضيفًا: "هذه هي السياسة".

جاء ذلك في تدوينة على "تويتر" كتبها، الاثنين، في ضوء الأحاديث المتداولة عن لقاء دونالد ترامب الأبن بمحامية روسية أثناء الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

واعترف دونالد ترامب الابن بعقد اجتماع مع محامية روسية في مدينة نيويورك أثناء حملة الرئاسة 2016 بعد أن أخبرته أنها ربما تملك معلومات تضر بمرشحة الحزب الديمقراطي المنافسة لوالده هيلاري كلينتون، وفقًا لـ"رويترز".

ووفق رسائل البريد الإلكتروني التي نشرها ترامب الابن، الأسبوع الماضي، فإنه وافق بحماس على لقاء المرأة التي قيل له إنها محامية روسية حكومية.

وقالت المرأة وتدعى ناتاليا فسيلنيتسكايا إنها محامية خاصة ونفت أي صلة لها بالكرملين.

وذكرت محطة "إن بي سي نيوز" التلفزيونية، الجمعة الماضي، أن شخصًا كان في السابق ضابط مخابرات سوفيتي حضر الاجتماع الذي حضره أيضًا جاريد كوشنر، صهر ترامب، وبول مانافورت، المدير السابق لحملة الرئيس.

ودافع جاي سيكولو عضو الفريق القانوني لترامب، عن الاجتماع الذي عقد بين ابن الرئيس وأشخاص روس، وقال لبرنامج "هذا الأسبوع" على محطة "إيه بي سي"، الأحد: "حسنا، أتساءل إذا كان الأمر مشينا فلماذا سمح جهاز الخدمة السرية بحضور هؤلاء الناس. الرئيس كان تحت حماية الخدمة السرية آنذاك وهذا أثار لدي التساؤل".

وفي رد عبر البريد الإلكتروني على أسئلة بشأن تصريحات سيكولو قال ماسون برايمان المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية إن ترامب الابن لم يكن تحت حماية الجهاز وقت الاجتماع لذلك لم نكن نقوم بفحص أي شخص يجتمع معه في ذلك الوقت".

ويحقق مستشار اتحادي خاص وعدة لجان بالكونجرس في مزاعم لوكالات المخابرات الأمريكية بأن روسيا تدخلت في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016 وكذلك احتمال وجود صلات بين مسؤولين روس وحملة ترامب الانتخابية.

ونفت روسيا أي تدخل في الانتخابات ونفى ترامب وابنه أي تواطؤ مع الروس.

