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مشرفو تنسيق هندسة القاهرة: المرحلة الأول أهدأ مراحل التنسيق

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مصراوي Masrawy

مشرفو تنسيق هندسة القاهرة: المرحلة الأول أهدأ مراحل التنسيق

06:42 م الإثنين 17 يوليو 2017

مشرفو تنسيق هندسة القاهرة: المرحلة الأول أهدأ مراحل التنسيق

جامعة القاهرة

كتب- نانيس البيلي:

قال مشرفو مكتب التنسيق بكلية الهندسة جامعة القاهرة، إن المرحلة الأولى من التنسيق عادة ما تكون هادئة وأقل في المشكلات التي تواجههم مع الطلاب وأولياء الأمور.

وأضاف المشرفون، أن الطالب في المرحلة الأولى يكون أمامه خيارات كثيرة من الرغبات مفتوحة للاختيار من بينها، بعكس المرحلة الثالثة لأن الطالب يقع في حيرة لوجود عدد محدود من الرغبات أمامه كما يستغرق وقتاً أطول لإتمام التسجيل "مجموعه بيتحكم فيه ويفرض عليه كليات معينة".

تعليمات صارمة من مدير مكتب التنسيق بهندسة القاهرة الدكتور سمير شاهين، للمشرفين داخل معامل الحاسب الآلي بالكلية، بعدم توجيه أي طالب لاختيار رغبة معينة، بحسب "علية مسلم" أحد مسؤولي مكتب التنسيق.

وتضيف "مسلم"، أن دورهم ينحصر في مساعدة الطلاب وتسهيل خطوات عملية التسجيل.

ويقول المشرفون إن التعامل مع سيدات الأقاليم يكون الأكثر إرهاقا لهم وأنهم يبذلون معهن مجهود أكبر، لأنهم لا يكون لديهم خلفية عن خطوات التنسيق، وفي نفس الوقت يتذمرون من طول وقت التسجيل الذي يدخل ضمنه شرح الخطوات لهم.

وتشير "مسلم" إلى أن بعض الطلاب يتصلون بمكتب التنسيق عبر الهاتف، ويستفسرون عن بعض النقاط أو المشكلات التي تواجههم خلال قيامهم بتسجيل الرغبات من المنزل.

وتوضح أنهم يجيبون عن تلك التساؤلات ويكمل الطالب من منزله، أو أنه في حالة عدم حل تلك المشكلة يطلبون من الطالب الحضور إلى مكتب التنسيق لمساعدته.

وعن الزحام، تقول "مسلم" إنهم يتبعون نظاماً يحول دون تلك المشكلة، وهي إدخال الطلاب وأولياء الأمور الوافدين إلى مدرج بالدور الأول بالكلية ومنحهم أرقام دخول معامل الحاسب الآلي الموجودة بالطابق الثاني، ويتولى أفراد الأمن الإداري دخول بعضهم بعد خلو مكان أو جهاز حاسوب داخل المعمل بعد انتهاء الشخص من عملية تسجيل الرغبات.

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