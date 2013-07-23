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غادة عبد الرازق تكشف عن صورة حفيدتها

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غادة عبد الرازق تكشف عن صورة حفيدتها غادة عبد الرازق تكشف عن صورة حفيدتها

كسرت الفنانة غادة عبد الرازق قاعدة عدد كبير من الفنانات اللاتي يخشين الحسد، إذ كشفت عن صورة حفيدتها خديجة لأوّل مرّة، على الرّغم من إيمانها الشديد بالحسد. وقد جاء نشر صورة حفيدة عبد الرازق على صفحتها الشخصيّة على تويتر.
وتجمع الصورة ابنة غادة روتانا، وهي بملابس المنزل، وزوجها حامد، وعليها تعليق، كتبته نجمة "حكاية حياة"، وفيه تقول: "حامد وروتانا بيحاولوا يخلوا ديجا تحبي".

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