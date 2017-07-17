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زكريا ناصف يختار تشكيل الأهلي في القمة 114

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زكريا ناصف يختار تشكيل الأهلي في القمة 114 زكريا ناصف يختار تشكيل الأهلي في القمة 114

التحرير

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يحتضن برج العرب بمدينة الإٍسكندرية، موقعة القمة بين ناديي الأهلي والزمالك، التي تقام في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين، في ختام منافسات الدوري الممتاز (المرحلة 34 والأخيرة).

ورغم حسم الأهلي لدرع الدوري الثاني على التوالي والـ39 في تاريخه منذ عدة أسابيع إلا أن مباراة القمة دائما ما تحظى بأهمية خاصة لدى جماهير الفريقين حيث تعد المواجهة بطولة في حد ذاتها.

ويسعى أبناء القلعة الحمراء بقيادة مديرهم الفني حسام البدري لتأكيد تفوقهم وزعامتهم للكرة المصرية من خلال الفوز بالقمة على حساب الغريم التقليدي، وذلك بعد أن بات الأهلي الممثل الوحيد للكرة المصرية حاليا في المسابقات الإفريقية بعد تأهله لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

على الجانب الآخر، يبحث بقيادة مديره الفني البرتغالي أوجستو إيناسيو عن تعويض جماهير القلعة البيضاء عن فقدان الدوري والخروج المبكر من دوري أبطال إفريقيا من خلال الفوز بالقمة ومن بعدها التتويج بالكأس والسوبر.

وتواصلت «التحرير» مع زكريا ناصف نجم الأهلي السابق للحديث عن القمة 114 والتشكيل المناسب للأهلي في هذا اللقاء..

 

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- خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - سعد سمير - أحمد فتحي.

- خط الوسط: حسام عاشور - حسام غالي - صالح جمعة.

- خط الهجوم: مؤمن زكريا - وليد سليمان - عمرو جمال. 

ويرى ناصف أن الثلاثي عبدالله سعيد، صالح جمعة، وليد سليمان، هم الأوراق الرابحة التي قد تصنع الفارق  للأهلي في هذا اللقاء.

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التحرير

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