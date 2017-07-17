​توقيع برنامج تنفيذي بين مصر وموريتانيا في مجال التعليم العالي

كتب- محمد قاسم:

وقع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور سيدي بن سالم وزير التعليم العالي الموريتاني مساء اليوم الاثنين، برنامجاً تنفيذياً للتعاون في مجال التعليم العالي بين الحكومتين المصرية والموريتانية للأعوام 2017/2020، في إطار التعاون العلمي والتعليمي بين مصر وموريتانيا.

وأكد الدكتور عبد الغفار، على دور مصر المتميز في المنظومة العربية والإسلامية والإفريقية وخاصة في مساعدة أشقائها في المجالات التعليمية والعلمية والبحثية والثقافية، مشيراً إلى أن البرنامج التنفيذي يهدف إلى إقامة تعاون مباشر بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والمراكز العلمية في كلًا البلدين من خلال عقد اتفاقيات ثنائية، وتبادل الزيارات بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد العليا التابعة للتعليم في كلا البلدين سنوياً لإلقاء المحاضرات والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية، وكذلك تبادل الخبراء والمتخصصين والمعلومات والأبحاث العلمية والأدبية والمؤلفات المنشورة فى مجال النظم التعليمية لدعم الاستفادة المشتركة بين الجانبين.

وفي مجال المنح الدراسية أعلن الدكتور عبد الغفار، أن مصر ستقدم 40 منحة للطلاب الموريتانيين سنوياً في مختلف التخصصات العلمية طبقاً لاحتياجات الجانب الموريتاني، موزعة على النحو التالي: 15 منحة للدراسات العليا (5 منح بصرف مخصص شهرى، 10 منح إعفاء من المصروفات الدراسية فقط)، بالإضافة إلى 25 منحة جامعية (10 منح بصرف مخصص شهرى، 15 منحة إعفاء من المصروفات والرسوم الدراسية فقط) على أن تكون الإقامة في المدن الجامعية متاحة للطلاب سواء على منح بصرف مخصص شهرى أو المعفيين من المصروفات والرسوم الدراسية، ويتم توزيع الطلاب على الكليات والجامعات المصرية المختلفة.

ومن جانبه أكد الوزير الموريتاني على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وموريتانيا، مشيراً إلى حرص بلاده على تعزيز المزيد من الشراكة والتعاون مع الجانب المصري وخاصة في مجالى التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، موضحاً أن هناك العديد من التحديات التي يشهدها العالم الآن والتي تتطلب اكتساب الخبرات والتجارب الدولية وخاصة في مجالات العلوم المعلوماتية والتكنولوجيا الحديثة، مضيفاً أنه يجرى حالياً وضع إستراتيجية لتطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى بموريتانيا، وتقييم البرامج التعليمية وكذلك الأساتذة والطلاب لتحقيق نهضة تعليمية.

وينص البرنامج على تقديم الجانب الموريتاني للجانب المصري عدد 30 مقعداً دراسياً في العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية.

كما ينص البرنامج أيضاً على تشكيل لجنة مشتركة تجتمع بشكل دورى لمتابعة تنفيذ الأنشطة المختلفة.

شهد مراسم التوقيع الدكتور حسام الملاحي مساعد أول الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات، والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمى، والدكتور محمد الأمين حمادي مستشار الوزير الموريتاني للتعاون الدولي، والدكتور محمد فاضل ديدة مدير التعليم العالي الموريتاني، والدكتور محمد فال باه الملحق الثقافى الموريتاني، والدكتور محمد باباه القائم بأعمال السفارة الموريتانية.