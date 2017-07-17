الصحف العالمية قديمًا.. بين استباق الأحداث والمعلومات المغلوطة

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مرت الصحف العالمية بالعديد من الأوقات التي سقطت فيها في فخ استباق الأحداث من خلال كتابة الأخبار قبل بداية المباريات، وأوقات أخرى تعمدت التأثير على معنويات الخصوم بالأخبار المكذوبة وأخرى تحسرت فيها على الهزائم القاسية.

ونستعرض في السطور التالية أغرب عنواين الصحف في السابق كالأتي:

1- هؤلاء هم أبطال العالم (O Mundo- 1950)

في صباح يوم 16 يوليو من عام 1950، كتبت صحيفة «O Mundo» التابعة لمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في طبعتها الأولى هؤلاء هم أبطال العالم مع وضع صور للاعبي المنتخب البرازيلي مواكير باربوسا وأوجستو دا كوستا وجوفينال أماريجو وخوسيه كارلوس باور ودانيلو ألفيم وجواو فيريرا وألبينو فرياك وتوماس سواريس "زيزينهو" وأديمير مينيزيس ويائير دا روزا بينتو وفرانشيسكو أرامبورو.

ونشرت الصحيفة ذلك الخبر والصورة قبل أن تواجه البرازيل نظيرتها أوروجواي في نهائي مونديال 1950، ولم تكن الصحيفة البرازيلية هي الوحيدة التي استبقت الأحداث، بل خرج عمدة ريو دي جانيرو في ذلك اليوم بتصريحه الشهير "لا يوجد لنا منافس على الأرض بأكملها" مشيرًا إلى أنه خلال ساعات ستحتفل الملايين من الشعب البرازيلي بأبطال العالم.

وفي خلال ساعات من ذلك التصريح تمكن لاعب أوروجواي ألسايد جيجيا من تسجيل هدف منتخب بلاده الثاني في شباك الحارس باربوسا، لتنهي المباراة بفوز أوروجواي 2-1 وتتويجها بالمونديال وسط ذهول الشعب البرازيلي، إلى جانب انتحار بعض المشجعين عقب إنتهاء المباراة.

2- مفهوم جديد لكرة القدم (ذا تايمز- 1953)

تواجه المنتخب الإنجليزي مع نظيره المجري على ملعب ويمبلي يوم 25 نوفمبر من عام 1953، في مباراة وصفت حينها بمباراة القرن من الصحافة البريطانية وذلك نظرًا لعدم تعرض المنتخب المجري بقيادة نجمه بوشكشاش لأي خسارة منذ منذ شهر مايو من عام 1950 إلى جانب تتويج الفريق بذهبية الأولمبياد في عام 1952 لتعد المجر في ذلك التوقيت المنتخب الأفضل في العالم.

بينما تعد إنجلترا مهد كرة القدم في العالم ولم تخسر أي مباراة على ملعبها قبل تلك المواجهة من فريق أجنبي سوى أمام أيرلندا في عام 1949، لتتعرض إنجلترا لهزيمة مذلة استقرت على نتيجة 6-3.

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ووصفت صحيفة «ذا تايمز» تلك المباراة "بالغزو الأجنبي"، وأشاد الصحفي الرياضي البريطاني الشهير جيوفري جرين بالمنتخب المجري وبخاصة الهدف الثالث الذي تمكن فيه بوشكاش من سحب الكرة إلى الخلف مما تسبب في إنزلاق لاعب المنتخب الإنجليزي وسقوطه خارج الملعب في لقطة لخصت حال المنتخب الإنجليزي في تلك المباراة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن تلك المباراة شهدت مفهوم جديد في كرة القدم، فحال الجماهير التي أصابها الرعب خلال المباراة يؤكد إنهيار إمبراطورية إنجلترا في كرة القدم وظهور قوة جديدة.

واللافت للنظر أن في لقاء الإياب بين إنجلترا والمجر على أرض الأخيرة، خسرت إنجلترا بنتيجة 7-1 وهي أسوأ هزيمة يتعرض لها الإنجليز طوال تاريخهم.

3- كرويف، شمبانيا، فتيات عاريات، حمام سباحة (بيلد- 1974)

ساد الرعب في ألمانيا الغربية من خسارة نهائي كأس العالم 1974 الذي استضافته على أرضها، لذا قررت الصحف الألمانية شن حملة على المنتخب الهولندي للتأثير على معنوياتهم.

وحتى يومنا هذا، لا يعلم أحد الكواليس وراء تلك القصة ولم تنشر أي صور للاعبي المنتخب الهولندي تؤكد تلك المعلومات، إلا أن الخطة نجحت في نهاية الأمر، حيث عكف كرويف على إجراء مكالمة هاتفية مع زوجته ليلة المباراة النهائية للتأكيد على كذب تلك الأخبار وفاز المنتخب الألماني بالمونديال.

4- هذه الرياضة غبية على أي حال (نيويورك بوست- 2010)

تفاعلت الصحيفة الأمريكية مع خروج الولايات المتحدة من دور الـ16 لمونديال 2010 الذي أقيم في جنوب إفريقيا على يد المنتخب الغاني بنتيجة 2-1 بصورة غريبة، فبدلًا من التحدث عن المباراة أو أسباب الخسارة أو الخطوات المستقبلية لتحسين نتائج الفريق، خرجت الصحيفة بسب رياضة كرة القدم بشكل عام.