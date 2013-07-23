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منسق "شباب الثورة" بالفيوم: عثرنا على مبالغ مالية بحوزة أعضاء "الإخوان" المقبوض عليهم

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منسق "شباب الثورة" بالفيوم: عثرنا على مبالغ مالية بحوزة أعضاء "الإخوان" المقبوض عليهم منسق "شباب الثورة" بالفيوم: عثرنا على مبالغ مالية بحوزة أعضاء "الإخوان" المقبوض عليهم

كتب : ميشيل عبدالله منذ 55 دقيقة

أصدر منسق اتحاد شباب الثورة بالفيوم بيانا، أكد فيه أن أهالي المحافظة والقوى الثورية يستنكرون أفعال جماعة الإخوان المسلمين، التي بدأت تتزايد في اتجاه العنف والتعدي على المواطنين وضباط الشرطة في ميدان التحرير ومحافظات المختلفة أمس.

وقال حسن أبوحامد المنسق العام للاتحاد في البيان، إن بعض الشباب حاولوا مساعدة الضابط وليد تاج الدين، الذي اعتدى عليه أعضاء جماعة الإخوان أمس، فحدثت اشتباكات مع الأهالي بدأها الإخوان برشق الحجارة، وهرب بعض أعضاء الجماعة ولاحقهم الأهالي، حتى اختبأوا بمقر حزب الحرية والعدالة بحي التفتيش، فتم إغلاق المبنى لحين وصول الشرطة والقبض عليهم، وهو ما تم بالفعل.

وأكد أبوحامد أنه تم ضبط ثلاثة آخرين وتسليمهم للشرطة، وعند تفتيشهم عُثر معهم على مبالغ مالية منها عشرة آلاف دولار وخمسة آلاف جنيه، وهرب باقي المشاركين بالمسيرة، مشددا على أن معظمهم حضروا من قرى تابعة لمركز يوسف الصديق ومنها قارون، وهي بعيدة جدا عن مدينة الفيوم.

وحذر جماعة الإخوان المسلمين من مواصلة عنفها ضد المعتصمين السلميين بميدان التحرير، وقال إن العنف لن يحصد إلا العنف، مضيفا: "نهايتهم ستكون مريرة على يد الشعب".

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