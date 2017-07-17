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نائب يطالب بتوقيع غرامات مالية لمنع السائقين من زيادة الأجرة

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نائب يطالب بتوقيع غرامات مالية لمنع السائقين من زيادة الأجرة نائب يطالب بتوقيع غرامات مالية لمنع السائقين من زيادة الأجرة

التحرير

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أكد النائب عبد العزيز الصفتي، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن زيادة الوقود أثرت بشكل سلبي على المواطنين، ودفعت سائقي الأجرة لاستغلال حاجة الناس، وقلة وجود سيارات أجرة كافية، لتقوم بزيادة تعريفة الركوب عن التعريفة المقررة من جانب المحافظة.

وأشار النائب، إلى أن الحل توقيع غرامات مالية على السائقين المخالفين لتعريفة الأجرة مع سحب رخصهم لمدة محددة، بالإضافة إلى ضرورة أن تدرس المحافظة الدفع بعدد كافٍ من الأتوبيسات الخاصة بالنقل العام لتلبية طلبات سكان المنطقة.

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وأضاف النائب، أن مسئولي المواقف بالمحافظة عليهم دور أيضاً في فرض رقابة على السائقين المخالفين، وإلزامهم بوضع «استيكر» بسعر الأجرة داخل السيارة لضمان التزامهم بنسب الزيادة التي حددتها المحافظة، ومعاقبة كل من يخالف ذلك.

 

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التحرير

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