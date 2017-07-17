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3 بنوك تتفق على توفير 750 مليون ريال سعودى لنفقات الحج

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3 بنوك تتفق على توفير 750 مليون ريال سعودى لنفقات الحج 3 بنوك تتفق على توفير 750 مليون ريال سعودى لنفقات الحج

التحرير

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عُقد اليوم الإثنين، اجتماع بين رؤساء مجالس إدارات بنوك الأهلى ومصر والقاهرة ورئيس غرفة شركات السياحة والسيدة رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة، وقيادات وزارة السياحة للرقابة على الشركات السياحية.

وشهد الاجتماع، الذي تم تحت رعاية البنك المركزي، الاتفاق على تدبير البنوك العامة الثلاث، نحو 750 مليون ريال سعودى، المطلوبة لتغطية نفقات كافة شركات السياحة الخاصة ببرامج الحج لهذا العام، تيسيرًا على الشركات والحجاج، بالالتزام بحجز تلك الرحلات بالجنيه المصرى فقط، وفقا لآليات ستكون متاحة لكافة الشركات من خلال غرفة السياحة.

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إضافة إلى قيام تلك البنوك بتوفير مبلغ ثلاثة آلاف ريال سعودى لكل حاج شريطة تقديم تأشيرة السفر وحجز الطيران.

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التحرير

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