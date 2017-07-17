«القومي لحقوق الإنسان» يشكل لجنة لزيارة الوراق

التحرير

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أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، تواصله مع مسئولين بالحكومة؛ لمتابعة التطورات التي وصلت لها أزمة جزيرة الوراق، خاصًة بعد أن تم منع المواطنين من سكان الوراق من التحرك من وإلى الجزيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، علي خلفية الاشتباكات التي وقعت بالأمس.

وقال كمال عباس، رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس، إنه تواصل مع محمد فائق، رئيس المجلس، والذي بدوره أبلغ الحكومة اعتراضاتهم على ما سموه بـ«الطريقة الأمنية البشعة» مع المواطنين بالوراق، مؤكدًا على ضرورة النظر في حقوق المواطنين بالدستور الذي أكد على حق كل مواطن في السكن الآدمي.

وأعلن عباس في تصريحات لـ«التحرير»، أن المجلس سيشكل لجنة تقصي حقائق للتوجه للجزيرة للوقوف على تفاصيل أزمة المواطنين هناك، والمصابين في الاشتباكات، خاصًة بعد تعرضها للحصار ومنعهم من التنقل صباح اليوم.

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وأضاف: «الأمر الذي استفز المجلس كاملًا هو حصار سكان الوراق، وكيف يكون هناك حديث عن تطوير أو تنمية دون النظر لحقوق المواطنين الذين هم أساسها، والتعامل البوليسي لا يحل الأزمات إطلاقًا».

وأبدى جورج إسحق عضو المجلس، استياءه مما حدث مع سكان جزيرة الوراق، قائلاً: «الاحتقان الذي سببه الأسلوب العشوائي الذي اتبعه الأمن في التعامل مع المواطنين، ويجب تنظيم المسألة بالحوار، وإذا ارادت الحكومة أن تأخذ حقها فمن المفترض أن يتم ذلك بالقانون، وليس بالعشوائية في التعامل مع المواطنين».

وعن أوضاع السكان، يقول إسحق إن هناك أطفالًا أصيبوا بسبب تعامل الأمن معهم وكأنهم معتدين، متابعاً: «وإذا كان هناك نية لتطبيق القانون فمن المفترض إجراء حوار والبحث عن البديل للمنازل التي تود الحكومة طرد سكانها، كما أنه لابد وأن تأخذ في الاعتبار أصحاب الحجيات التي يرجع تاريخها لعام 1840، ولا تساوي بينه وبين من تعدى على نهر النيل كما تدعي».