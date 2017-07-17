بالصور.. شواطئ الإسماعيلية تستقبل آلاف الهاربين من «الحر»

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استقبلت شواطئ محافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، آلاف المواطنين، الذين قدموا لقضاء عطلة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة الملحوظ.

وتمتلك المحافظة نحو 50 شاطئا، منها 13 في قلب المدينة، و37 أخرى في مدينة فايد، ولم يتم تسجيل أي حالات غرق خلال اليوم، وشهدت الشواطئ انتشارا لسيارات الإسعاف والنجدة.

وقال المهندس محمد خليل القماش مدير عام نادئ وشاطئ الفيروز، إن هناك كثافة كبيرة من المواطنين بالشاطئ، نظرا لارتفاع درجات الحرارة، ما جعل الشاطئ والشاليهات كاملة العدد هذا الأسبوع.

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وأضاف القماش أن هناك تنسيقا كاملا مع جميع الجهات المعنية بالسلامة، لتأمين المصطفين خلال وجودهم على الشاطئ بالإضافة إلى أن هناك تزايدا مستمرا في أعداد المصطفين عن كل عام.

بينما أكد غريب أبوهاشم، مقاول، أنه جاء إلى الشاطئ هربا من ارتفاع درجة الحرارة التي أصبحت لا تطاق ومن أجل الاستمتاع بالشاطئ لأن محافظة الإسماعيلية قريبة من القاهرة وتمتاز بقضاء يوم واحد على الشاطئ عكس مناطق أخرى بعيدة عن القاهرة.