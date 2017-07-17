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وزير الخارجية: مصر تتمسك بتنفيذ المطالب المقدمة لقطر

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وزير الخارجية: مصر تتمسك بتنفيذ المطالب المقدمة لقطر وزير الخارجية: مصر تتمسك بتنفيذ المطالب المقدمة لقطر

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التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم الإثنين، صباح خالد الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتى، فى إطار زيارته الحالية للقاهرة.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسـم وزارة الخارجية، فى بيان صحفى، أن شكرى عبر فى مستهل اللقاء عن تقدير  لمساعى أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ولدور وزير الخارجية الكويتى في تسوية الأزمة مع قطر على خلفية دورها السلبى فى المنطقة.

وأكد وزير الخارجية لنظيره الكويتى، تمسك مصر بقائمة المطالب المقدمة لدولة قطر، واستمرار العمل بحزمة التدابير والإجراءات المتخذة ضدها، على ضوء ما تلمسه دول الرباعى من استمرار قطر فى اتباع نهج المماطلة والتسويف، وعدم اكتراثها بالشواغل الحقيقية التى عبرت عنها الدول الأربع وتطلعات شعوب المنطقة فى التصدى بحزم لخطر الإرهاب والتطرف.

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وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن "الصباح" أكد خلال اللقاء أن الجهود التى تبذلها بلاده، تأتى فى إطار رغبتها تحريك الأوضاع والتوصل إلى حل شامل للأزمة، مما ثمنه شكرى، موضحا أن حل الأزمة يتأتى عبر تلبية قطر للمطالب التى قدمت لها.

ومن ناحية أخرى أردف أبو زيد أن الوزيرين تناولا أيضا مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، والإعداد للجنة المشتركة المقرر عقدها قبل نهاية العام الجارى، وأعربا عن تطلعهما لمزيد من التعاون والتنسيق على مختلف الأصعدة بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

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