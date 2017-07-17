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السيسي: لن نسمح لأحد بالتدخل في شئوننا

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السيسي: لن نسمح لأحد بالتدخل في شئوننا السيسي: لن نسمح لأحد بالتدخل في شئوننا

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الإثنين، بقصر الاتحادية، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الكويت، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، ومحمد الذويخ سفير دولة الكويت بالقاهرة.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نقل فى بداية اللقاء للرئيس تحيات الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع على مختلف المستويات.

وأعرب وزير الخارجية الكويتى عن تطلع بلاده لاستضافة اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين لبحث سبل تطوير التعاون فى مختلف المجالات.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس طلب نقل تحياته للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، معرباً عن تقدير مصر للمواقف التى لا تنسى لدولة الكويت الداعمة لإرادة الشعب المصري، الذى سيظل يحمل أصدق مشاعر الامتنان والمحبة للشعب الكويتى وللشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وما يمثله من قيمة عربية كبيرة وقيادة حكيمة.

وأعرب عن حرص مصر على مواصلة التشاور والتنسيق مع الكويت حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع تناول آخر التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الأزمة مع قطر، واستعرض وزير الخارجية الكويتى الجهود التى تقوم بها بلاده للحفاظ على تماسك ووحدة الدول العربية فى هذا التوقيت الذى تشهد فيه المنطقة تحديات جسام، معرباً عن تقديره للشواغل المصرية فى هذا الصدد.

وأشار السفير علاء يوسف، إلى أن الرئيس أعرب عن تقديره للمساعى الحميدة التى تقوم بها الكويت بقيادة الأمير  صباح الأحمد الجابر الصباح، والتى تؤكد حرصها على تعزيز التضامن والتوافق العربى.

وأوضح الرئيس أن ثوابت سياسة مصر الخارجية تقوم على عدة مبادئ منها عدم التدخل فى الشئون الداخلية لأى دولة والسعى للحفاظ على الأمن القومى العربى، وفى المقابل فإنها لا تسمح لأحد بالتدخل فى شئونها.

وأكد الرئيس أهمية الوقوف بحسم أمام السياسات التى تدعم الإرهاب والتصدى لمحاولات زعزعة استقرار الدول العربية والعبث بمقدرات شعوبها. 

من جانبه، أكد وزير الخارجية الكويتى حرص بلاده على أمن واستقرار مصر باعتبارها دعامة رئيسية للاستقرار فى المنطقة العربية، مشيراً إلى مواصلة التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين خلال الفترة القادمة.

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التحرير

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