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حكاية طالب.. حضر امتحان التاريخ ونتيجته «غياب»

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حكاية طالب.. حضر امتحان التاريخ ونتيجته «غياب» حكاية طالب.. حضر امتحان التاريخ ونتيجته «غياب»

التحرير

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تقدم والد الطالب إبراهيم هشام إبراهيم، الطالب بالصف الثالث الثانوي بمدرسة مصطفى كامل الثانوية بنين، التابعة لإدارة دار السلام التعليمية، باستغاثة للدكتور طارق شوقي، وزيرالتربية والتعليم، والتعليم الفني، لتضرره من نتيجة نجله بقيده ضمن الغائبين فى امتحان مادة التاريخ، رغم حضوره وتوقيعه بكشف الحضور.

وقال والد الطالب، إن نجله تقدم لأداء امتحان الثانوية العامة بالشعبة الأدبية، ويحمل رقم جلوس 383080، إلا أنه ورغم حضوره أيام الامتحانات في جميع المواد، فوجئ عند ظهور النتيجة بأنه ناجح في جميع المواد عدا مادة التاريخ المقيد يومها ضمن الغائبين، بالرغم من حضوره وتوقيعه فى كشف الحضور، وطالب ولى الأمر الوزير بسرعة التحقيق فى الأمر حتى يتمكن من إلحاق ابنه بالجامعة.

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من جهته، أكد خالد عبد الحكم، مدير إدارة الامتحانات، ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن الوزارة ستحقق فى الأمر لمعرفة ملابسات الواقعة، وعلى الفور استجاب الكنترول الخاص بنتيجة الطالب له صباح اليوم الإثنين، حيث قاموا بإجراء مكالمة هاتفية له وطلبوا منه الحضور، وأبلغوه أنه بالفعل حضر وأن كراسة الإجابة الخاصة به موجودة، ولكن الخطأ حدث عن طريق استبدال اسمه باسم زميله الذي غاب فى كل المواد في كشف الحضور والغياب.

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التحرير

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