أخبار عاجلة

الهند توافق على صفقة لشراء مروحيات عسكرية أميركية بقيمة 650 مليون دولار -
هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي -
رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

إصابة 5 جنود في انفجار سيارة مفخخة شرقي اليمن

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إصابة 5 جنود في انفجار سيارة مفخخة شرقي اليمن

06:09 م الإثنين 17 يوليه 2017

إصابة 5 جنود في انفجار سيارة مفخخة شرقي اليمن

انفجار سيارة مفخخة شرقي اليمن

صنعاء - (د ب أ)
أصيب خمسة جنود من الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الاثنين، في انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري، بمحافظة شبوة، شرقي اليمن.

وقالت مصادر أمنية لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ)، إن سيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدفت معسكرا لقوات الحزام الأمني بمنطقة العين التابعة لمديرية رضوم، ما أدى إلى اصابة خمسة جنود ومقتل المهاجم.

و لم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن تنفيذ الهجوم، في حين لم يصدر اي بيان رسمي من قبل الشرعية.

يذكر أن عددا من المواقع العسكرية في شبوة شهدت هجمات انتحارية تبنى تنظيم القاعدة عدد منها.

وتسيطر عناصر تنظيم القاعدة على بعض المناطق في محافظة شبوة، مستغلة الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد جراء المعارك بين القوات الحكومية، مسنودة بقوات التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثيين وحلفائهم من جهة ثانية.

وتخضع معظم محافظة شبوة لسيطرة القوات الموالية للرئيس اليمني الشرعي عبد ربه منصور هادي، في حين لايزال الحوثيون،الذين سيطروا على معظم اليمن من خلال الانقلاب الذي قاموا به في عام 2014، وحلفاؤهم يسيطرون على عدة مناطق فيها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مقتل 3 من قوات حرس الحدود الباكستانية في هجوم انتحاري

    أخبار

  • غارات جوية تستهدف مواقع يسيطر عليها الحوثيون في العاصمة اليمنية

    أخبار

  • صورة وخبر: اليمن.. طفل يحمل سلاح

    أخبار

  • مقتل خمسة جنود يمنيين في هجوم نسب إلى القاعدة

    أخبار

إعلان

49dbf3f852.jpg
d839d35fad.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون