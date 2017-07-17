إصابة 5 جنود في انفجار سيارة مفخخة شرقي اليمن

صنعاء - (د ب أ)

أصيب خمسة جنود من الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الاثنين، في انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري، بمحافظة شبوة، شرقي اليمن.

وقالت مصادر أمنية لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ)، إن سيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدفت معسكرا لقوات الحزام الأمني بمنطقة العين التابعة لمديرية رضوم، ما أدى إلى اصابة خمسة جنود ومقتل المهاجم.

و لم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن تنفيذ الهجوم، في حين لم يصدر اي بيان رسمي من قبل الحكومة الشرعية.

يذكر أن عددا من المواقع العسكرية في شبوة شهدت هجمات انتحارية تبنى تنظيم القاعدة عدد منها.

وتسيطر عناصر تنظيم القاعدة على بعض المناطق في محافظة شبوة، مستغلة الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد جراء المعارك بين القوات الحكومية، مسنودة بقوات التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثيين وحلفائهم من جهة ثانية.

وتخضع معظم محافظة شبوة لسيطرة القوات الموالية للرئيس اليمني الشرعي عبد ربه منصور هادي، في حين لايزال الحوثيون،الذين سيطروا على معظم اليمن من خلال الانقلاب الذي قاموا به في عام 2014، وحلفاؤهم يسيطرون على عدة مناطق فيها.