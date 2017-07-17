مكتب تنسيق جامعة المنصورة يستقبل 490 طالبًا من طلاب المرحلة الأولى

بالصور .. مكتب تنسيق جامعة قناة السويس يستقبل 500 طالب في اليوم الأول

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن الدكتور أشرف عبد الباسط، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، استقبال الجامعة ٤٩٠ طالبًا من طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة.

وقال نائب رئيس الجامعة في تصريحات صحفية، إن الجامعة جهزت 6 معامل مكثفة تضم 300 جهاز كمبيوتر لتسجيل رغبات الطلاب للكليات الراغبين الالتحاق بها.

وعن أماكن المعامل المخصصة للطلاب، أوضح أن المعامل في المدينة الجامعية للطالبات بشارع جيهان، وكليتي التربية، والصيدلة، والحساب العلمي، والتربية النوعية بمنية النصر، والتربية النوعية بميت غمر، وتستمر المرحلة من اليوم الاثنين 17/7/2017 م حتى الجمعة 21 /7/2017 م.

يذكر أن وزارة التعليم العالي حددت تنسيق المرحلة الأولى لشعبة علمي علوم بمجموع ٣٩٠ درجة ونسبة ٩٥.١٢٪‏، وشعبة علمي رياضة بمجموع ٣٧٤ درجة ونسبة ٩١،٢٢٪‏، وشعبة أدبي بمجموع ٣٢٦ درجة ونسبة ٧٩.٥٪ ‏.