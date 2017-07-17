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"سماسرة التنسيق" يسجلون الرغبات بـ50 جنيهًا في مراكز الإنترنت ببين السرايات

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مصراوي Masrawy

"سماسرة التنسيق" يسجلون الرغبات بـ50 جنيهًا في مراكز الإنترنت ببين السرايات

05:43 م الإثنين 17 يوليو 2017

كتبت- مادي غيث:

كان لمراكز الانترنت "السيبر" دور هي الأخرى في أعمال تنسيق المرحلة الأولى للطلاب الناجحين في الدور الأول بالثانوية العامة، حيث تستقبل تلك المراكز الطلاب لتسجيل رغباتهم بمقابل مادي.

ورصد مصراوي، أصحاب مراكز الإنترنت "سماسرة التنسيق" بمنطقة بين السرايات يحاولون استقطاب الطلاب أمام أبواب معامل التنسيق بجامعة القاهرة لتسجيل رغباتهم، بمقابل مبلغ مالي ٥٠ جنيهاً.

وتوافد طلاب بالمرحلة الأولى للتنسيق بكثافة في اليوم الأول على 4 معامل حاسب آلي جهزتها الجامعة.

وانطلقت المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات اليوم الاثنين، بإجمالي 109 آلاف طالب، وتستمر لمدة 5 أيام حتى الجمعة المقبل الموافق 21 يوليو.

وجاء الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى، لشعبة علمي علوم، 390 درجة بواقع 95.1 %، أما الشعبة الهندسية، فجاءت 374 درجة بواقع 91.2%. أما الحد الأدنى للشعبة الأدبية، 326 درجة بواقع 79.5%.

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مصراوي Masrawy

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