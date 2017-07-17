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انتهاء تسجيل الرغبات بمعامل هندسة القاهرة.. وإعادة فتحها غدًا الثلاثاء

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مصراوي Masrawy

انتهاء تسجيل الرغبات بمعامل هندسة القاهرة.. وإعادة فتحها غدًا الثلاثاء

05:32 م الإثنين 17 يوليو 2017

انتهاء تسجيل الرغبات بمعامل هندسة القاهرة.. وإعادة فتحها غدًا الثلاثاء

جامعة القاهرة

كتبت نانيس البيلي:

أغلقت معامل التنسيق بكلية الهندسة جامعة القاهرة أبوابها، عصر اليوم الإثنين، أمام طلاب المرحلة الأولى من الناجحين في امتحانات الثانوية العامة "الدور الأول" لتسجيل رغباتهم، على أن تعاود فتحها مجددًا غدًا الثلاثاء.

وتستمر المرحلة الأولى لمدة 5 أيام حتى الجمعة المقبل الموافق 21 يوليو.

كان الدكتور سيد تاج الدين عميد هندسة القاهرة ومستشار رئيس جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، قال إن الكلية وفرت 140 جهاز حاسب آلي داخل 4 معامل مجهزة لاستقبال طلاب المرحلة الأولى من الناجحين في امتحانات الثانوية العامة الدور الأول، مشيراً إلى أن الكلية لديها في المجمل 6 معامل، وفي حالة زيادة كثافة توافد الطلاب سيتم فتح المعملمين الباقين.

وأضاف "تاج الدين" في تصريحات لمصراوي، أن معامل التنسيق بالكلية سيستمر فتحها أمام طلاب المرحلة الأولى من الساعة التاسعة صباحاً حتى الرابعة عصراً، لمدة 5 أيام تنتهي يوم الجمعة 21 يوليو، وسيكون هناك راحة وقت صلاة الجمعة فقط.

وانطلقت المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات اليوم الاثنين، بإجمالي 109 ألف طالب، وتستمر لمدة 5 أيام حتى الجمعة المقبل الموافق 21 يوليو.

وجاء الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى، لشعبة علمي علوم، 390 درجة بواقع 95.1 %، أما الشعبة الهندسية، فجاءت 374 درجة بواقع 91.2%. أما الحد الأدنى للشعبة الأدبية، 326 درجة بواقع 79.5%.​

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