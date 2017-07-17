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بالصور.. توافد المئات على مقر التنسيق الإلكتروني بجامعة بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بالصور.. توافد المئات على مقر التنسيق الإلكتروني بجامعة بورسعيد

05:49 م الإثنين 17 يوليو 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

توافد المئات من طلاب المرحلة الأولى الناجحين في الثانوية العامة بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، على مقر التنسيق الإلكتروني بكلية التربية النوعية في جامعة بورسعيد.

وأشار الأستاذ الدكتور شمس الدين محمد شاهين، رئيس الجامعة، خلال جولته بلجان مقر التنسيق بالكلية، إلى أنه أصدر تعليماته بتشكيل مقرين للتنسيق الإلكتروني الأول بكلية الهندسة بمدينة بور فؤاد، والثاني بكلية التربية النوعية ببورسعيد، وأنهما سيستمران في تقديم خدماتهما ابتداءً من اليوم وحتى نهاية مراحل التنسيق.

وأوضح رئيس الجامعة، أن مقر التنسيق بكلية التربية النوعية يحتوي على 3 معامل بها 50 جهاز حاسب آلي، جميعها متصلة بشبكة الإنترنت، ويبدأ العمل بها بداية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة مساءً وذلك من خلال لجان: الاستقبال، التسجيل، المتابعة، وإدخال بيانات الطلاب، مؤكدا أنه أصدر تعليماته بتوفير كافة إمكانات الكليتين لخدمة الطلاب والمرافقين لهم من أولياء الأمور.

ويشرف على مقر التنسيق الإلكتروني بكلية التربية النوعية كل من الأستاذ الدكتور محمود محسب، عميد الكلية، والأستاذ الدكتور إيمان غزى، وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور طارق الجبروني، أستاذ مساعد بقسم تكنولوجيا التعليم.

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