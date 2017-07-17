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بمشاركة ألمانية.. إقامة 3 مصانع لتدوير القمامة بكفر الشيخ (صور)

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مصراوي Masrawy

بمشاركة ألمانية.. إقامة 3 مصانع لتدوير القمامة بكفر الشيخ (صور)

05:45 م الإثنين 17 يوليو 2017

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كفر الشيخ - إسلام عمار:
بحث اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، إنشاء 3 مصانع لتدوير القمامة مع وفد "بنك التعمير الألماني KFW" برئاسة دوج هيكمان، والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، وذلك باستثمارات 51 مليون جنيه.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة للعمل على تحقيق المفهوم الشامل للتنمية المستدامة، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات بوزارة البيئة، وهي الخطة التي تهدف إلى إعلان محافظة كفرالشيخ "نظيفة خضراء" تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح .

في السياق، أوضح المحافظ أن المصانع الثلاثة المقرر إنشاؤها تقرر أن تكون قابلة للنقل، في مراكز كفرالشيخ، ودسوق، ومطوبس، لافتًا أن المصانع الجديدة تعيد تدوير المخلفات لإنتاج مادة "RDF"، وهي وقود بديل مستخرج من القمامة لتشغيل مصانع الأسمنت والأسمدة العضوية.

كما أشار المحافظ إلى تطوير مصانع تدوير القمامة في مناطق بيلا وسيدى سالم، لتتسع دائرتها وتشمل عددًا من المراكز.

جاء ذلك خلال اجتماع جمع المحافظ بدوج هيكمان، رئيس وفد بنك التعمير الألماني، وفي حضور المهندس صفوت سليمان مدير عام الإدارة العامة للنظافة والتجميل، والدكتور محمد إسماعيل استشاري البرنامج الوطني لإدارة المخلفات، وعدد من القيادات التنفيذية.​

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