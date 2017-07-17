السعودية: لا تراجع عن "البيان الرباعي" حتى تلتزم قطر بمطالبنا

الرياض - (د ب أ)

أكد مجلس الوزراء السعودي، الذي عقد جلسته بعد ظهر اليوم الاثنين برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن الدول الأربع، المملكة ومصر والإمارات والبحرين، لن لا تتراجع عن البيان الرباعي حتى تلتزم قطر بمطالبها والتي تضمن التصدي للإرهاب.

وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي، عواد بن صالح العواد، عقب الجلسة الاسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء في جدة، أن مجلس الوزراء شدد على ما عبر عنه البيان من تأكيد الدول الأربع على استمرار إجراءاتها الحالية إلى أن تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ المطالب العادلة كاملة، التي تضمن التصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.

واضاف العواد ان "مجلس الوزراء رحب بالقرارات الصادرة عن مجلس وزراء الإعلام العرب في ختام دورته العادية الثامنة والأربعين بالقاهرة، مشيداً بتأكيد مجلس وزراء الإعلام العرب على ضرورة التضامن بين الدول العربية لمواجهة الإرهاب ،ومطالبته بتجفيف منابع تمويله وضرورة مواصلة الجهود والتنسيق على المستويين الإقليمي والعالمي لدحره واجتثاثه.

وأوضح العواد أن الملك سلمان أطلع المجلس على فحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين أجراهما بالرئيس الامريكي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وما جرى خلال الاتصالين الهاتفيين من تهنئة للعراق على ما تحقق من انتصار سريع على تنظيم داعش الإرهابي في الموصل، وتثمين دور الولايات المتحدة في قيادتها للتحالف الدولي لمحاربة هذا التنظيم والقضاء عليه، مجدداً تأكيد المملكة ووقوفها بكافة إمكانياتها لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه حتى القضاء عليه، وعلى نتائج استقباله وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ريكس تيلرسون.

من جهة اخرى، عبر مجلس الوزراء عن استنكاره وقلقه البالغ من قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بإغلاق المسجد الأقصى الشريف أمام المصلين، وأكد المجلس أن هذا العمل يمثل انتهاكاً سافراً لمشاعر المسلمين حول العالم تجاه أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

وأضاف المجلس أن هذا العمل يشكل تطوراً خطيراً من شأنه إضفاء المزيد من التعقيدات على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ خصوصاً وأن هذا الإجراء يعتبر الأول من نوعه في تاريخ الاحتلال، وطالب المجلس المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته نحو وقف هذه الممارسات.

وجدد المجلس إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف حاجزاً أمنياً في محافظة الجيزة بجمهورية مصر العربية، وللتفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا مدينتي شمس وكرم ايجنسي في جمهورية باكستان الإسلامية، وقدم العزاء والمواساة لجمهوريتي مصر وباكستان حكومةً وشعباً ولذوي الضحايا والتمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

كانت قطر قد رفضت مطالب السعودية والبحرين والإمارات ومصر، والتي من بينها،أن تتوقف الدوحة عن دعم الإرهاب.

كانت الدول الإربع قد قطعت علاقاتها مع قطر متهمة إياها بدعم الإرهاب، ولكن الدوحة نفت ذلك.