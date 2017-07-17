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صورة| أول ظهور لـ«ديسابر» مدرب الإسماعيلي الجديد

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صورة| أول ظهور لـ«ديسابر» مدرب الإسماعيلي الجديد صورة| أول ظهور لـ«ديسابر» مدرب الإسماعيلي الجديد

التحرير

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ظهر الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني الجديد للإسماعيلي، اليوم الإثنين، لأول مرة في قلعة الدراويش لقيادة تدريبات الفريق.

وقام  ديسابر بجولة داخل أرجاء النادى رافقه خلالها مواطنه بلمار، بالإضافة لمحمد وهبة المدرب العام، وطارق أبوالليل المدير الإدارى.

بدأت الجولة بتفقد الملعب الرئيسى والاطمئنان على حالة أرضية الملعب أعقبها تفقد غرفة ملابس اللاعبين، وصالة الجيم والساونا، ثم تفقد الملعبين الفرعيين "2" و"3" الذى قد ينقل الفريق تدريباته على أحدهما خلال الفترة المقبلة.

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وحصل ديسابر على ملف كامل لكل لاعب في الإسماعيلي في إطار استعداداته للموسم المقبل.

يذكر أن المدرب الفرنسي سيبدأ فترة الإعداد يوم الثلاثاء المقبل بقيادة مران الفريق في استاد الإسماعيلية.

سيباستيان ديسابر

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التحرير

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