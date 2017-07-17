صور| منتخب السباحة يختتم معسكره بشرم الشيخ استعدادًا لبطولة العالم

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أنهى المنتخب الوطني للسباحة آخر استعداداته قبل السفر للمشاركة في بطولة العالم لألعاب الماء بالمجر خلال الفترة من 15 إلى 30 يوليو المقبل، وذلك بحمام السباحة الأولمبي بمدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ.

حيث يشارك المنتخب في منافسات السباحة التوقيعية والغطس والمياه المفتوحة بالإضافة إلى السباحة مسافات قصيرة حيث تتكون البعثة من 35 سباحًا وسباحة.

وتشارك السباحة فريدة عثمان في منافسات السباحة القصيرة، والسباح أحمد أكرم في منافسات 800 متر و1500 متر حرة، والسباح عمر عيسى في منافسات 50 متر و100 متر فراشة، والسباح أحمد حمدي 400 متر متنوع والسباح يوسف عبد الله 100 متر ظهر بالإضافة إلى السباح مروان العمراوي لسباق 5 كم و10 كم مياه مفتوحة.

من جانبه أكد خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة على أن امتلاك مصر لبنية تحتية متميزة في جميع محافظات مصر يتيح فرصة لجميع المنتخبات في إقامة معسكرات قبل المشاركة في البطولات المختلفة.