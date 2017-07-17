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القبض على عاطل طعن حارس مصنع بـ"مقص": "فصلوني من الشغل"

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مصراوي Masrawy

القبض على عاطل طعن حارس مصنع بـ"مقص": "فصلوني من الشغل"

05:25 م الإثنين 17 يوليو 2017

المتهم

كتب – فتحي سليمان:

ألقى رجال مباحث قسم شرطة باب الشعرية، اليوم الاثنين، القبض على عاطل تعدى على حارس مصنع أحذية منعه من سرقة المصنع.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، لقيام صاحب المصنع بفصله من العمل، وأمر مدير أمن القاهرة بإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيقات.

بدأت التفاصيل ببلاغ إلى المقدم احمد ملش رئيس مباحث قسم شرطة باب الشعرية من نبيل احمد 62 سنة، صاحب مصنع أحذية ضد عامل سابق بالمصنع يدعى (أحمد ع م 30 سنة، عاطل)، بالتعدي على حارس المصنع وطعنه بآلة حادة، وإصابته بجرح قطعي بأصابع اليد اليسرى والكفين وتم نقله لمستشفى شبرا العام.

وأوضح صاحب المصنع أمام رئيس المباحث، بأن المتهم أصاب حارس المصنع وسرق دراجة بخارية ملكه لمنعه من سرقة المصنع، وفر هارباً.

أمر اللواء محمد منصور بسرعة القبض على المتهم وشكل رئيس المباحث فريق بحث أسفر عن القبض على المتهم، وأثبتت تحريات المباحث أن المتهم تم فصله لسوء سلوكه وسبق اتهامه في 4 قضايا.

ألقى القبض على المتهم في أحد الأماكن التي يتردد عليها وتم ضبطه اثناء استقلاله الدراجة البخارية المسروقة.

اعترف المتهم بارتكاب الواقعة وأنه توجه للمصنع بقصد سرقة محتوياته انتقاماً من صاحبه لفصله من العمل وأنه تعدى على المجني عليه بـ "مقص" محدثاً إصابته وفر هارباً.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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