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بعد مسح 129 قرية.. صحة بني سويف: 29 ألفًا و420 مصابًا بفيروس سي

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مصراوي Masrawy

بعد مسح 129 قرية.. صحة بني سويف: 29 ألفًا و420 مصابًا بفيروس سي

05:21 م الإثنين 17 يوليو 2017

بعد مسح 129 قرية.. صحة بني سويف: 29 ألفًا و420 مصابًا بفيروس سي

محافظ بني سويف المهندس شريف حبيب

بني سويف ـ أحمد كامل:
استعرض محافظ بني سويف المهندس شريف حبيب، اليوم الإثنين، تقريرًا من مديرية الصحة عن سير أعمال حملة المسح الميداني للكشف عن فيروس "سي"، التي تنفذها المديرية بقرى ومراكز المحافظة ضمن الخطة القومية للمسح الميداني الشامل لاكتشاف مرضى الفيروس.

كشف التقرير أن عدد القرى التي تم مسحها منذ فبراير الماضي وإلى الآن بلغ 129 قرية، خضع فيها للفحص 193 ألفًا و38 مواطنًا، منهم 29 ألفًا و420 حالة إيجابية ثبت إصابتها بالفيروس، بنسبة وصلت لأكثر من 15%، فيما يجرى مسح 14 قرية خلال الأسبوع الجاري. ومن المقرر استكمال المسح بـ 30 قرية أخرى متبقية خلال الفترة المقبلة.

إلى ذلك، أوضح الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، أن خطة عمل الحملة تقوم على أساس تقسيم القرية إلى عدد من المربعات بنقطة تمركز لكل فريق طبي مكون من طبيب ومرافق صحي ورائدة ريفية، مشيرًا إلى توفير سيارات متنقلة لتوصيل الأهالي إلى نقاط التمركز بالقرية.

وانطلقت أعمال حملة المسح الميداني للكشف عن فيروس "سي" في فبراير الماضي بقرية الحكامنة مركز بني سويف، في حضور الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، والدكتور عبد الرحمن برعي وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، والدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، والدكتور علاء عيد رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بالوزارة، وعدد من المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة.​

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