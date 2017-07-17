عضو لجنة الزراعة: 2300 جنيه لقنطار القطن سعر مناسب

التحرير

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وصف النائب ربيع أبو لطيعة، عضو لجنة الزراعة، بمجلس النواب، قرار الحكومة الأخير بتحديد سعر قنطار القطن بـ2300 جنيه، بـ«غيرالمناسب بالتزامن مع ارتفاع الأسعار، لكنه معقول بالمقارنة بأسعار العام الماضي».

كان مجلس الوزراء، قد وافق على تحديد سعر استرشادي لشراء محصول القطن للموسم الحالي على أن يكون 2300 جنيه لتوريد قنطار القطن من مزارعي ومنتجي الوجه البحري، و2100 جنيه لأقطان الوجه القبلي.

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وقال النائب لـ«التحرير» بالطبع هذا السعر لا يكفي احتياجات المزارع خاصة مع ارتفاع الأسعار الذي نعيشه حاليا، لكن هذه الأسعار أفضل حالا من الأسعار السابقة شريطة أن تلتزم الشركات بهذه الأسعار.

وأضاف أن لجنة الزراعة هي من اقترحت هذه الأسعار وبالتالي فمن الجيد أن توافق الحكومة عليها، مشيدا في نفس الوقت، بتوجه الحكومة بشراء القطن من الفلاحين بسعر مناسب، وزيادة سعر توريد القطن، أكثر من العام الماضي، موضحا أن الفلاح يعاني من أعباء كثيرة من ارتفاع فى أسعار الكيماوي وأسعار العمالة.