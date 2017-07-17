صور| وزير التنمية المحلية يفتتح مبنى مديرية أمن سوهاج بعد تطويره

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افتتح الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، واللواء هشام لطفى مساعد الوزير لوسط الصعيد، واللواء مصطفى مقبل مدير أمن سوهاج، والقيادات الأمنية وأعضاء مجلس النواب، مبنى مديرية أمن سوهاج بعد تطويره.

رحب المحافظ بالحضور، مؤكدا دور الأمن وجهود رجال الشرطة في سوهاج ونجاحها في إنجاز العديد من المصالحات الثأرية على مستوى المحافظة، وأشار إلى التعاون الدائم والبناء بين المحافظة ومديرية الأمن بسوهاج وجميع أجهزتها من أجل إرساء قواعد الأمن والأمان، قائلا"إنه لا تنمية دون أمان".

وأضاف الشريف أن الأمن هو صمام التنمية فى كل المجالات، وشريك أساسى وأصيل فى عملية التنمية على مستوى القرى والمراكز والمدن بل وعلى مستوى الجمهورية، مضيفا أن الأمن ليس عبارة عن منشآت فقط، بل هو عمل وتضحية وفداء ومشاركة مجتمعية ونحن ندعمه.

من جانبه أكد اللواء هشام لطفى مساعد الوزير لوسط الصعيد حرص الوزارة على تطوير وتحديث كافة المنشآت الشرطية بما يتناسب مع ظروف عمل أجهزة الشرطة الحالية وطبيعتها ومهامها فى إرساء دعائم الأمن والاستقرار، والتى تعد من أولويات الاستراتيجية الأمنية الحالية.

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وقال اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج فى كلمته خلال الافتتاح: "لقد سطر شهداؤنا البواسل بدمائهم الذكية أروع البطولات فى التضحية والفداء ضد أعداء الوطن والمنظمات الإرهابية ووجهوا رسالة صمود وتحد ضد الإرهاب الأسود".

ووجه مساعد الوزير لوسط الصعيد، بالتنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية والأجهزة المحلية بالمحافظة فى المجالات التى تؤثر على حياة المواطنين اليومية والعمل على حل المشاكل، كما وجه بتكثيف الحملات المرورية على مدار اليوم للتيسير والتسهيل على المواطنين.