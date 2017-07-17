غدًا.. المتظلمون من نتائج الثانوية يطلعون على إجاباتهم

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قال الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن الاطلاع على صور كراسات الامتحانات لطلاب الثانوية العامة المتظلمين، يبدأ فى الثامنة من صباح غد الثلاثاء، بمقر لجان النظام والمراقبة التابع لها الطالب في كل محافظة.

وأكد أن الاطلاع على ورقة الإجابة يتم علي النحو التالي: «وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة، وعدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل، أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة، وأن الخطأ فى جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة».

وأضاف أنه يحق للطالب تدوين أية ملاحظات أخرى بخلاف ما سبق ذكره إذا ما قرر الطالب أنها ذات تأثير على مجموع درجاته بالمادة المتظلم من درجاتها.

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من جانبه قال خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن كثافة الطلاب المتظلمين من نتائجهم في أوائل أيام التظلمات أمر طبيعي.

وحول الشكوى من وجود ظلم في منح الدرجات للطلاب وأعمال التصحيح، قال خالد عبد الحكم إن الفيصل بين وزارة التعليم وطالب الثانوي العام هو الاطلاع على الورقة والدرجات والتأكد من ورقة الاجابة، ما إذا كانت تابعة للطالب أم لا ، قائلاً: «من له حق فسوف يأخذه».

وعن الحالات الاستثنائية بوجود طلاب حاصلين على درجات رغم تأجيلهم للمادة أو عدم حضورهم من الأساس للامتحان، قال عبد الحكم: «على هؤلاء الطلاب التوجه للوزارة للتحقيق في الأمر».