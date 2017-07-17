«علاوة القطاع الخاص» تنتظر حسم رئيس الوزراء غدًا

التحرير

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يبدو أن تخوفات النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص تتحقق، وذلك بعد أن أجلت وزارة القوى العاملة الأحد الماضي موعد توقيع اتفاقية علاوة القطاع الخاص مع رجال الأعمال -مالكي مؤسسات القطاع الخاص- وممثلي العمال، ليتأكد بذلك من خلال رفض عدد من منظمات أصحاب الأعمال مبدأ صرف العلاوة من الأساس.

رجال الأعمال لن يضحوا بأرباحهم

ويقول شعبان خليفة رئيس النقابة إن رجال الأعمال أكدوا موقفهم بوسائل الإعلام على لسان أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، الرافض لوجود اتفاق يلزمهم بصرف علاوة للعمال بزعم عدم قدرة المؤسسات على كفاية أجور العاملين بسبب قلة الأرباح المصاحب لموجة ارتفاع الأسعار الأخيرة.

ويوضح خليفة في تصريحات لـ"التحرير" أن العلاوة من الأساس لن تكلف رجال الأعمال الكثير بعد أن وافقت الحكومة على مبادرة تحالف دعم مصر، الذي يقضي على حق العمالة في الحصول عليها بأثر رجعي، وسيقضي فقط بصرف العلاوة بداية من شهر يوليو الجاري.

مفاوضات سرية سبب التأجيل

مصدر من وزارة القوى العاملة -طلب عدم ذكر اسمه- يؤكد أن رجال الأعمال رفضوا الاتفاقية على الرغم من إعلان تحالف دعم مصر ترحيبه بموافقة الحكومة على مبادرته، لكن هذا لم يمنع أحمد الوكيل من الإفصاح عن رغبتهم في عدم صرف العلاوة، وعدم قدرتهم على تحميلها على نفقات مؤسساتهم، منوهًا بأن المؤسسة التي ستصرف قيمة العلاوة للعاملين لديها لن تجبر أو تلزم أصحاب المؤسسات الأخرى بتنفيذ ما قامت به.

وأكد المصدر لـ"التحرير" أن رجال الأعمال يتعاملون مع الاتفاقية بنفس المنطق الذي سبق أن اتبعوه مع الدكتور أحمد البرعي وقت أن كان وزيرًا للقوى العاملة، مشددًا على أنهم لن ينفذوا إلا قليلا منهم -كما ذكر- بسبب عدم وجود ضوابط قانونية أو عقوبات على عدم تنفيذ بنود الاتفاقية المزمع توقيعها.

البرلمان يؤكد التنفيذ

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يقول جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن رجال الأعمال سيلتزمون بتنفيذ الاتفاقية فور التوقيع عليها، كما أن الاتفاقية ستكون لها قوة القانون بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية.

وأكد المراغي أن العلاوة سيتم صرفها بقيمة 160 جنيها كحد أدنى وبحد أقصى 330 جنيها دون التراجع عن القيمة المتفق عليها، مشيرًا إلى أن رجال الأعمال سيحضرون في وجود وزير القوى العاملة وممثلي العمال من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعدد من النقابيين الممثلين لنقابات عامة كبيرة.

ويشهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، عصر غد الثلاثاء، بمقر مجلس الوزراء التوقيع على اتفاقية العمل الجماعية مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال قواعد صرف علاوة اجتماعية من أول يوليو الجاري، لنحو 18 مليون عامل بالقطاع الخاص، وذلك بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان.

وقال "سعفان" في تصريحات صحفية اليوم الإثنين إن نسبة العلاوة 10% حدها الأدنى 165 جنيها وأقصى 330 جنيها، مشيرا إلى أنه من المقرر عقد مؤتمر صحفي عقب توقيع الاتفاقية يعلن فيه قواعد صرف العلاوة الاجتماعية.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن إقرار هذه العلاوة يأتي انطلاقا من دور الشركاء الاجتماعيين في دعم مسيرة التنمية والاستقرار في مصر وتأكيد مبادئ الحوار الاجتماعي والعدالة والمساواة ومراعاة البعد الاجتماعي.

وأوضح "سعفان" أن حضور توقيع الاتفاقية سيضم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحادات الصناعات المصرية، والمصري للغرف السياحية، والمصري لمقاولي البناء والتشييد، والغرف التجارية، والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وجمعية أصحاب المدارس الخاصة، وممثلي وزارات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتعليم العالي والتربية والتعليم.

كان المتحدث باسم وزارة القوى العاملة ورئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان قد أوضحا في تصريحات سابقة لـ"التحرير" أن اتفاقية علاوة القطاع الخاص سيتم توقيعها أمس الأحد، إلا أنه تم تأجيل الموعد لغد الثلاثاء، بحضور المهندس شريف إسماعيل، وذلك وسط تخوفات نقابية أفصحت عنها نقابة القطاع الخاص بشأن ضوابط ومدى التزام رجال الأعمال بصرف قيمة العلاوة للعمال.