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محللون: فشل داعش وراء استهداف الأقباط

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محللون: فشل داعش وراء استهداف الأقباط محللون: فشل داعش وراء استهداف الأقباط

التحرير

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في خطوة وصفت بأنها "غير مسبوقة"، أعلنت الكنائس المصرية، إلغاء أنشطتها وتجمعاتها والرحلات الدينية كافة خارج الكنائس، حتى نهاية يوليو الجاري، بسبب وجود تهديدات بمزيد من الهجمات على الأقباط.

وقال المطران أنجيلوس - من الكنيسة القبطية الارثوذكسية ببريطانيا- لوكالة رويترز إن " هذه الإجراءات جاءت بعد أن تعرضنا لهجمات وحشية راح ضحيتها العديد من النساء والرجال والأطفال الأبرياء في جميع أنحاء " مضيفاً أن "حملة الإرهاب الحالية تتصاعد بسرعة ضد المسيحيين، وسنصلي من أجل منع تلك الهجمات الإرهابية".

وأضاف أن "هذه الخطوة المؤسفة تأتي في وقت يحرم فيه الأطفال والشباب والأسر من المؤتمرات والرحلات التي يتطلعون إليها خلال فترة الصيف، وقد اعتادوا عليها منذ عقود، إلا أن بذل قصارى جهدنا لضمان سلامتهم هو الشيء الأهم في الوقت الحالي".

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ونقلت الوكالة عن محللين قولهم إن "استهداف المسيحيين وغرس الإرهاب فى الحياة اليومية أصبح جزءاً من مهام الجماعات الإرهابية للسيطرة على البلاد بأكملها"، مضيفين أن "الأحداث تعكس كيف تقوم داعش بتوسيع عملياتها في الدول العربية الأكثر اكتظاظا بالسكان؛ حيث تواجه المجموعة المتطرفة انتكاسات في سوريا والعراق وليبيا، بينما  فشلت أيضاً في الاستيلاء على الأراضي في مصر؛ لذلك فهي تحاول إثارة التوترات الطائفية والاضطرابات الاجتماعية".

وقال مختار عوض -باحث بجامعة جورج واشنطن- للوكالة إن " تنظيم داعش يريد تمزيق نسيج المجتمع، وجميع الشواهد توضح ذلك، فهم يأملون في أن تكون هذه هي الخطوة الأولى لكسر و زعزعة استقرار البلاد".

 

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التحرير

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