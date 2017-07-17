25 ألف طالب يسجلون رغباتهم في المرحلة الأولى للتنسيق

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قال سيد عطا، رئيس قطاع التعليم، والمشرف العام على تنسيق الجامعات الحكومية بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إن إجمالى عدد الطلبة الذين تقدموا برغباتهم ضمن طلاب المرحلة الأولى للتنسيق، حتى ظهر اليوم الإثنين، بلغ 25 ألف طالب وطالبة.

وأضاف أنه يحق للطالب تسجيل رغباته عبر أى جهاز حاسب آلى، حتى جهازه الشخصى، لكن الأمر يتطلب مراجعة الرغبات التى يتم تسجيلها بعناية ودقة، كما يحق للطالب تعديل رغباته حتى آخر موعد لتسجيل المرحلة الأولى، والمقرر له يوم الجمعة المقبل.

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، كانت قد أعلنت عن فتح باب تسجيل رغبات المرحلة الأولى لـ 109 آلاف و6 طلاب، بداية من اليوم الإثنين، وحتى يوم الجمعة المقبل، وبلغت نسب تنسيق شعبة علمى علوم 95.12%، بمجموع 390 درجة، وهو ما يشمل 26 ألفًا و828 طالب وطالبة، وبلغت نسب تنسيق شعبة علمى رياضة 91.22%، بمجموع 374 درجة، وهو ما يشمل 17 ألفًا و286 طالب وطالبة، فيما بلغت نسب تنسيق الشعبة الأدبية 79.51%، بمجموع 326 درجة، وهو ما يشمل 64 ألفًا و892 طالب وطالبة.