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ارتفاع مبيعات سيارات «لادا» في أوروبا

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ارتفاع مبيعات سيارات «لادا» في أوروبا ارتفاع مبيعات سيارات «لادا» في أوروبا

التحرير

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تستمر مبيعات سيارات لادا الروسية بالازدياد في البلدان أوروبية خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، ويرى المحللون أن هذه النتائج المتواضعة من ناحية الأرقام المطلقة، تعد واعدة جدا من ناحية زيادة المبيعات، التي يعود الفضل في ارتفاعها، بشكل كبير، إلى سيارات لادا فيستا.

ووفقا لمعطيات المحللين من وكالة "أفتوستات" الخاصة بإحصاءات السيارات فقد بيعت 2500 سيارة لادا جديدة في بلدان الاتحاد الأوروبي، خلال الأشهر الستة الأولى من 2017. ويزيد هذا العدد على المبيعات خلال نفس هذه الفترة من العام الماضي بـ31.7%.

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وقد بيعت 508 نسخ من سيارات لادا في أوروبا، في يونيو الماضي، ما يعادل زيادة بمقدار 13.6%، بعد انخفاض المبيعات بمقدار 2.6% في مايو الماضي.

هذا وتم تحديث سيارات لادا فيستا لتوافق متطلبات السوق الأوروبية، حيث خضع محرك السيارة للتحسين ليطابق معيار يورو-6. كما تم تغيير مواد الديكور وغاز مكيف الهواء وعناصر الدائرة الكهربائية تجاوبا مع المعايير البيئية المحلية في البلدان الأوروبية، إضافة إلى حصول السيارة على بعض التجهيزات التي ستدخل في سيارات لادا فيستا، المخصصة للسوق الروسية مستقبلا.

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التحرير

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