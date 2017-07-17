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بعد انفصالها عن عمرو سلامة.. 7 مواقف بارزة في مشوار منى عبد الوهاب

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بعد 9 أشهر من خطبتها على المخرج والمؤلف "عمرو سلامة"، أعلنت الإعلامية "منى عبد الوهاب"، أمس الأحد، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، انفصالها عنه، قائلة: "عودة إلى نفسي، إلى العالم الذي أحبه كثيرًا، إلى عالمي الصغير، أنا بفخر أصبحت عزباء مرة أخرى، وأنا سعيدة بذلك"، وأشارت إلى حساب "عمرو سلامة" في أول تعليق على المنشور.

ونستعرض فيما يلي عددًا من المواقف البارزة في مشوار الإعلامية "منى عبد الوهاب"..

1- «مصارحة حرة»
قدّمت "منى عبد الوهاب" عددًا من البرامج البارزة، من بينها "تياترو" عام 2011، و"الحكم بعد المزاولة" و"الغش ممنوع" في نفس العام، ولكن عام 2015 كان الأبرز في مشوارها المهني بتقديم البرنامج الشهير "مصارحة حرة" على قناة "ten"، الذي اعتُبر واحدًا من أقوى البرامج الفنية في الوطن العربي، واستضافت من خلاله عددًا من الشخصيات البارزة وأثارت الجدل بمواقفها في البرنامج.

2- «أهل المحبة»
حاولت "منى عبد الوهاب" تغيير جلدها بالتخلي عن تقديم البرامج الفنية والاتجاه للبرامج الإنسانية، وتعاقدت مع "النهار" لتقديم البرنامج الاجتماعي الإنساني "أهل المحبة"، ولكن أعلنت "النهار" في بداية العام الجاري عن فسخ التعاقد لعدم وجود مكان للبرنامج على الخريطة الجديدة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا، كما أن البعض أشار إلى أن "أهل المحبة" بديل لبرنامج "صبايا الخير" الذي تقدمه الإعلامية "ريهام سعيد"، وهو ما نفته تمامًا "عبد الوهاب"، مبرهنة على ذلك بتعاقدها على البرنامج منذ عام 2013.

3- التمثيل
رغم مشاركتها كضيفة شرف في الحلقة الأولى من مسلسل "دكتور أمراض نسا" بطولة الفنان مصطفى شعبان عام 2014؛ فإن "منى عبد الوهاب" أكدت في تصريحات سابقة أن التمثيل "خطوة مستحيلة بالنسبة لها"، على حد وصفها، مشيرة إلى أنها تركز هدفها على مجال الإعلام فقط وتريد الاستمرار والنجاح فيه.

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4- مايا دياب
كانت الفنانة اللبنانية "مايا دياب" واحدة من ضيوف "مصارحة حرة" في إحدى الحلقات، وعن كواليس الحلقة، كشفت "عبد الوهاب" في تصريحات صحفية سابقة: "الحلقة كانت أسوأ ما يكون"، موضحة: "مايا دياب كانت مفاجأة بالنسبة لي في ردود أفعالها وانفعالاتها، وكانت لطيفة بعيدا عن الكاميرا، أما أمامها فهجومية، استغربتها وتركت شخصيتها تظهر كما هي"، مشيرة إلى أن الفنانة الشهيرة تأخرت 7 ساعات عن موعد تصوير الحلقة.

5- سعد الصغير
الحلقة الأقرب لقلب "عبد الوهاب" من برنامج "مصارحة حرة" كانت من نصيب الفنان "سعد الصغير"، حيث قالت عنه الإعلامية الشهيرة في حوار صحفي سابق لأحد المواقع الشهيرة: "شخص بسيط للغاية، وكانت إجاباته واضحة وصريحة، ولا يضع قناعا ليخفي شخصيته الحقيقية كما يفعل بعض الفنانين".

6- أنغام
جدلًا كبيرًا أثارت الإعلامية "منى عبد الوهاب" في حلقة الفنانة "أنغام" في برنامج "مصارحة حرة" عندما سألتها عن سبب إخفائها زواجها من الفنان أحمد عز، وهو ما أثار انزعاج ضيفة البرنامج، وتداول البعض أنباء حول وقوع خلاف بينهما وإهانة أنغام لها، وهو ما نفته تمامًا "عبد الوهاب"، وقالت في تصريحات صحفية سابقة: "ما حدث كان مجرد سوء تفاهم وانتهى بانتهاء الحلقة التي ظهرت فيها، وكل ما نشر حول اتهامي لها باستخدام ألفاظ بذيئة وجارحة في الكواليس هو شائعات سخيفة"، وأضافت: "رغم سوء التفاهم الذي حدث بيني وبين أنغام، فإنني تحدثت معها بعد انتهاء البرنامج، واكتشفت أنها إنسانة رقيقة وطيبة القلب".

7- نضال الأحمدية
الأزمة الأكبر التي تعرضت لها "منى عبد الوهاب" في "مصارعة حرة"، كانت مع الإعلامية اللبنانية الشهيرة "نضال الأحمدية"، والتي انسحبت من البرنامج بسبب سؤال جريء وجهته لها "عبد الوهاب" كتبته لها في ورقة، ورغم أنها أعطت لها حق الإجابة عنه أو الرفض؛ فإن "الأحمدية" أبدت انزعاجها الشديد وهاجمت "منى عبد الوهاب" قائلة: "احترمي نفسك، ماتقوليش الكلام دا عيب، هذا يتعلق بالشرف والكرامة، ونحن أولاد أصل"، وانسحبت وهددت برفع مذكرة لإدارة المحطة.
 

 

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