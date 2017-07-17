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بدء مشروع "أطفال بلا مأوى" بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

بدء مشروع "أطفال بلا مأوى" بالمنوفية

04:48 م الإثنين 17 يوليو 2017

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المنوفية - مروة فاضل:

استقبل الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، فريق عمل برنامج "أطفال بلا مأوى" بحضور الأحمدي الوكيل، مدير التضامن الاجتماعي بالمنوفية.

وأعلن الوكيل، عن بدء تنفيذ البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى بالمنوفية والذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بالمشاركة مع صندوق تحيا ، لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع، من خلال تدريب أخصائيين بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية للتعرف على المشاكل الصحية وممارسة الأنشطة الترفيهية لجذب الأطفال والتعامل النفسي معهم، موضحا أنه تم تدريب فريق العمل على عدد من الموضوعات، منها تعلم منهجية العمل بالوحدات المتنقلة للعمل بالشارع، وقواعد إدارة الحل وإدارة الجلسات الفردية والجماعية وسياسة حماية الطفولة، وأسباب خروج الأطفال للشارع.

وأوضح هشام طه منسق الفريق، أن المشروع يهدف إلى الوصول إلى الأطفال في الشارع وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم، ومن ثم تأهيلهم للعودة إلى منازلهم مرة أخرى أو إلحاقهم بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، ويتم ذلك من خلال الوحدات المتنقلة لتقديم خدمات صحية وتعليمية وتثقيفية وترفيهية.

وتتكون الوحدات المتنقلة من 3 أجزاء، جزء مخصص لممارسة الأنشطة الترفيهية لجذب الأطفال، وجزء للكشف الطبي على الأطفال والتعرف على مشاكلهم الصحية، وجزء للتعامل النفسي.

وأكد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، تضافر كافة الجهود بهدف الحد والقضاء على تلك الظاهرة، والعمل على إعادة تأهيلهم ورعايتهم واندماجهم بالمجتمع مرة أخرى، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى الاستغلال الأمثل لطاقات الأطفال وحمايتهم من التطرف والانحراف حرصًا على مستقبلهم.

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