بالصور-"خلية نحل".. "مصراوي" داخل أنفاق بورسعيد العابرة أسفل قناة السويس

بورسعيد - طارق الرفاعي:

"خلية نحل".. هذا أول ما يفاجئك فور وصولك إلى شرق بورسعيد، حيث منطقة العمل بالأنفاق العابرة أسفل المجرى الملاحي لقناة السويس.

فهناك رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة يواصلون عملية الإشراف على الأنفاق التي تتولى شركتا المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاءات تنفيذها بمنطقة بورسعيد، بتكلفة 18 مليار جنيه، بطول 2.85 كيلو متر لكل نفق، وقطر داخلي 11.4 متر وقطر خارجي 12.6 متر.

"مصراوي" التقى المهندس مرقص ميلاد، مدير التخطيط بمشروع الأنفاق ببورسعيد، الذي أكد الانتهاء من حفر ألف متر بمشروع نفقي غرب وشرق بورسعيد، وفقًا لمعدلات الأداء طبقًا للخطة الموضوعة، من أجل الانتهاء من تنفيذ أول نفق في منتصف عام 2018 المقبل.

وأوضح أن "الأعمال الجارية على قدم وساق لم تتوقف حتى خلال إجازة عيد الفطر المبارك، خاصة وأننا على بعد 250 مترًا فقط من قناة السويس ومن المقرر الانتهاء من تلك الأمتار خلال شهر ونصف".

وأضاف "ميلاد" أنه لدى الانتهاء من الـ250 مترًا المتبقية للوصول إلى المجرى الملاحي للقناة، فإنه من المقرر إجراء صيانة دورية لماكينة حفر الأنفاق لمدة 15 يومًا، لتبدأ العمل على عمق 46 مترًا من سطح المجرى.

من جانبه، أكد اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال زيارته الأخيرة لبورسعيد، لوضع حجر أساس إسكان العاملين بهيئة قناة السويس، إنهاء أكثر من 30% من الحفر النفقي للأنفاق العابرة بين ضفتي قناة السويس من جانب بورسعيد، تمهيدًا للانتهاء من عملية الحفر النفقي كاملة في ديسمبر من العام الحالي.

وأشار "الوزير" إلى أن الانتهاء من المداخل يحتاج وقتًا طويلًا، لأن أرض بورسعيد طينية رخوة وتتطلب مجهودًا كبيرًا من أجل تثبيت التربة.