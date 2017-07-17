مصدر: استشهاد ضابط و4 مجندين في هجوم على مدرعتين بالعريش

كتب- أشرف سويلم وعلاء عمران:

صرح مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية، أن عناصر من "بيت المقدس" نفذت هجومين منفصلين، اليوم الاثنين، على مدرعتين لقوات الشرطة بالعريش، قاموا بإلقاء عبوة ناسفة والهجوم بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات.

وأضاف المصدر في تصريح لمصراوي، أن الحادث أسفر عن استشهاد ضابط وعريف و3 مجندين، وإصابة 3 مجندين، وتم نقلهم للمستشفى.

وأوضح مصدر أمني، أن العناصر التكفيرية هاجمت مدرعة شرطة متمركزة على طريق ساحل البحر بالعريش أمام مطعم كنتاكي، وأطلقوا النار على طاقم المدرعة، ثم أشعلوا فيها النيران ، ما أسفر عن استشهاد 5 من رجال الشرطة وإصابة 3 أخرين.

وتم التعرف علي أسماء بعض الضحايا وهم العريف شرطة شهيد تامر محمد الحميد، وجثمان ضابط وأمناء شرطة جارٍ التعرف علي هويتهم، بينما أصيب كل من مجند أحمد بدر عبد العليم 22 عاما من المحلة، أصيب بشظايا في القدم اليسرى، ومجند أحمد سمير خميس 22 عاما من البحيرة، أصيب بشظايا متفرقة بالجسد، ومجند محمد إبراهيم 22 عاما من الغربية، أصيب بشظايا بالقدمين وما بعد الارتجاج.

وقال المصدر الأمني إنه تم نقل الشهداء والمصابين لمستشفى العريش.