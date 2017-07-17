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عاشور يكرم المتفوقين من أبناء المحامين منتصف سبتمبر المقبل

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مصراوي Masrawy

عاشور يكرم المتفوقين من أبناء المحامين منتصف سبتمبر المقبل

04:27 م الإثنين 17 يوليو 2017

عاشور يكرم المتفوقين من أبناء المحامين منتصف سبتمبر المقبل

سامح عاشور

كتبت - هاجر حسني:

أعلنت نقابة المحامين برئاسة النقيب سامح عاشور، أنها ستكرم المتفوقين دراسيًا من أبناء أعضائها، في المراحل الدراسية المختلفة، أيام 15 و16 و17 سبتمبر المقبل، بنادي محامين المعادي.

وخصصت النقابة يوم 15 سبتمبر لتكريم المتفوقين دراسيا في كافة المراحل الدراسية بوجه قبلي وبحري، بينما يكرم المتوفقين بالقاهرة يوم 16 سبتمبر، ويكرن المتوفقين بالجيزة يوم 17 سبتمبر.

وأوضحت النقابة أنه يشترط على المكرمين حصولهم على 95 % بالنسبة للشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية "علمي"، و90 % فأكثر بنسبة لطلاب الثانوية "أدبى"، و85 % فأكثر للتعليم الأزهري، وتقدير جيد جدًا فأكثر لخريجي الجامعات.

ويبدأ تلقي الطلبات اعتبارا من 20 يوليو الجاري، وحتى 8 أغسطس المقبل، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءً، بإدارة المعاشات 5 شارع 77 من شارع 9 بالمعادي.

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