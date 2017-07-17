نائب الوراق: مقتل الشاب «قضاء ربنا» ولن يزيد الأزمة صعوبة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال النائب أحمد يوسف عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق، إنه تواصل مع مدير الأمن ومحافظ الجيزة اللواء كمال الدالي، بشأن الاشتباكات التي اندلعت أمس الأحد، مع قوات الأمن أثناء تنفيذ قرارت إزالة في جزيرة الوراق.

وأضاف أنه بعد تواصل نواب الدائرة مع الجهات المعنية بالدولة، تم الاتفاق على إرجاء جميع الإزالات مؤقتا بالمنطقة لحين حل الأزمة.

وأوضح النائب لـ«التحرير»، أنه كانت هناك قرارات إزالة للتعديات على نهر النيل وأراضي الدولة قبل شهر رمضان، لكن تم تأجيل تنفيذها لبعد عيد الفطر، مشيرا إلى أنه تم الاجتماع مع أهالي الجزيرة خلال شهر رمضان، وتم إخبارهم بأن كل شخص لديه سند قانوني عليه تقديمه للدولة، والمخالفين سيتم تنفيذ القانون عليهم وتتم الإزالة.

وأشار إلى أن هناك «ناس مغرضة ومجموعة من الإخوان تدخلوا لإثارة الفتنة بين سكان الجزيرة وقوات الأمن، أطلقوا شائعات بأن الدولة تريد إزالة الجزيرة بالكامل لعمل مشروعات عليها، وهذا غير صحيح».

شاهد أيضا

وطالب المواطنين في الوراق بألا ينساقوا ورائهم، وأن الدولة تزيل المخالفات والإشغالات على نهر النيل فقط، لافتا إلى أن «سكان الجزيرة طيبين ومحترمين، ومن اشتبكوا مع الشرطة، بعضهم ناس مندسة».

وأشار إلى أنه «سنعمل في إطار القانون ومن له حق سيأخذه واللي عليه سيدفعه والمخالف سيتم إزالته ولا تراجع عن استرداد أراضي الدولة»، لافتا إلى أنه سيجلس مع المواطنين بدائرة الوراق مرة أخرى، بحضور مسئولين من الدولة لتوضيح الأمور، مضيفا أن الدولة لن توفر بديل سكن للمخالف إلا للذي له ظروف صعبة وخاصة ويحتاج إلي بديل ولكن ليس كل المخالفين.

وأوضح النائب، أن مقتل الشاب في جزيرة الوراق لن يزيد الأزمة صعوبة وأنه «قضاء ربنا ولكن المتسبب سيحاسب بالقانون، والطب الشرعي هو من سيحدده»، مشيرا إلى أنه ليس من المعقول أن تضرب الشرطة نفسها بالخرطوش، وهناك ناس مغرضة استخدمت السلاح، وأشعلت الدنيا، ولكن «سكان الجزيرة غلابة وطيبين».