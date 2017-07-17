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بالصور.. صرف 100 ألف جنيه لأسر شهداء حادث دير الأنبا صموئيل

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بالصور.. صرف 100 ألف جنيه لأسر شهداء حادث دير الأنبا صموئيل بالصور.. صرف 100 ألف جنيه لأسر شهداء حادث دير الأنبا صموئيل

التحرير

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قال المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، إن المحافظة تدرس إنشاء جمعية لرعاية أسر شهداء الواجب الوطني في مواجهة الإرهاب.

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جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بأسر شهداء قرية نزلة حنا مركز الفشن، الذين استشهدوا مايو الماضي أثناء توجههم لزيارة دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا.

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وسلم المحافظ شيكات بالتعويضات لأسر الشهداء مقدمة من وزارة التضامن الإجتماعي بواقع 100 ألف جنيه لكل أسرة، مؤكدا أن الدولة المصرية تخوض معركة قوية في سبيل مواجهة التحديات نحو تحقيق التنمية التي يطمح إليها كافة أبناء الوطن، مشيرا إلى أن مواجهة الإرهاب تعتبر أكبر التحديات التي تواجها الدولة حاليا.

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التحرير

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