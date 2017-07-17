كدواني: اللي من الصعيد أو الفلاحين وساكن في الوراق بالمخالفة يرجع بلده أفضل

التحرير

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اعتبر النائب يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن ما حدث أمس، الأحد، من اشتباكات في الوراق مع الشرطة، يدل على «مدى تدهور القيم والأخلاق، وعدم إلتزام الناس بالقانون»، مضيفا إذا لم«يكن هناك ردع لهولاء الأشخاص بشكل كبير سنجد غوغائية تجاه قوات الشرطة».

وشدد كدواني في تصريحات لـ«التحرير»، على ضرورة أن ينفذ القرار والقانون «رغم أنف الجميع»، موضحا أن «القانون وضع لمنع المخالف ومن يسلب أملاك الدولة، ولا بد من ردع حاسم لهولاء، ويلقوا العقاب الشديد حفاظا على هيبة الدولة وأن تعود بقوة».

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وطالب النائب، الدولة بأن تعطي بعض «سكان الجزيرة مساحات من الأراضي في الظهير الصحراوي وفي المجتمعات العمرانية الجديدة يمتلكونها ويدفعنا ثمنها بالتقسيط للتسهيل عليهم»، مضيفا «أنا ضد تعويض شخص ارتكب جريمة واستولى على أملاك الدولة ولا بد أن يعاقب ويسدد قيمة الفترة التي سكن فيها بالمخالفة للدولة».

ولفت إلى أنه لا يجوز احتلال الأرض واغتصابها بأي شكل من الأشكال المخالفة وأن الدولة لن تسمح بذلك، مضيفا «أي حد جاي من الصعيد أو الفلاحين وساكن في الجزيرة بالمخالفة يرجع بلده أفضل».