أخبار عاجلة

هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي -
رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

مصادر برلمانية: تخوفات ألغت سفر وفد من النواب للغردقة

Google+ Print
مصادر برلمانية: تخوفات ألغت سفر وفد من النواب للغردقة مصادر برلمانية: تخوفات ألغت سفر وفد من النواب للغردقة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشفت مصادر برلمانية أنه تم إلغاء سفر وفد النواب إلى مدينة الغردقة بالبحر الأحمر، بعد الحادث الإرهابي الذي راح ضحيته 2 من السائحات وإصابة 4 آخريات، حين هاجمهم إرهابي يحمل سلاح أبيض (سكين) على أحد شواطئ الغردقة.

وقال النائب حسني حافظ عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إنه يرى عدم السفر إلى الغردقة حتى لا تأتي الزيارة بنتائج سلبية وتأكيد الأمر بأن هناك قتل وإرهاب وترويع للآمنين.

شاهد أيضا

وأضاف أن حادث الغردقة يكشف عن الإرهاب الممنهج، الذي يسعى إلى ضرب السياحة، لخدمة أهداف قطر وجماعة الإخوان الإرهابية.

كان النائب مصطفى بكرى، قد أكد أن عددا من النواب يعتزمون التوجه إلى الغردقة الأسبوع الجاري مع أسرهم، في زيارة تضامنية مع العاملين بالسياحة، بعد حادث طعن السياح الأجانب، وعقد لقاء مع محافظ البحر الأحمر، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية ورجال السياحة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)