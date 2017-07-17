مصادر برلمانية: تخوفات ألغت سفر وفد من النواب للغردقة

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كشفت مصادر برلمانية أنه تم إلغاء سفر وفد النواب إلى مدينة الغردقة بالبحر الأحمر، بعد الحادث الإرهابي الذي راح ضحيته 2 من السائحات وإصابة 4 آخريات، حين هاجمهم إرهابي يحمل سلاح أبيض (سكين) على أحد شواطئ الغردقة.

وقال النائب حسني حافظ عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إنه يرى عدم السفر إلى الغردقة حتى لا تأتي الزيارة بنتائج سلبية وتأكيد الأمر بأن هناك قتل وإرهاب وترويع للآمنين.

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وأضاف أن حادث الغردقة يكشف عن الإرهاب الممنهج، الذي يسعى إلى ضرب السياحة، لخدمة أهداف قطر وجماعة الإخوان الإرهابية.

كان النائب مصطفى بكرى، قد أكد أن عددا من النواب يعتزمون التوجه إلى الغردقة الأسبوع الجاري مع أسرهم، في زيارة تضامنية مع العاملين بالسياحة، بعد حادث طعن السياح الأجانب، وعقد لقاء مع محافظ البحر الأحمر، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية ورجال السياحة.