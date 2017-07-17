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البورصة تربح 3.2 مليار جنيه بدعم مشتريات العرب والأجانب

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البورصة تربح 3.2 مليار جنيه بدعم مشتريات العرب والأجانب البورصة تربح 3.2 مليار جنيه بدعم مشتريات العرب والأجانب

التحرير

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أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة يوم الأثنين، على تباين فى الأداء، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 3.2 مليار جنيه بدعم من مشتريات العرب والأجانب.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30” لأنشط ثلاثين شركة بنسبة 1.02 % ليصل إلى مستوى 13956.32 نقطة، بينما تراجع مؤشر "إيجى اكس 70” للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 679.46 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى اكس 100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 1569.44 نقطة. 

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وبلغت إجمالي التداولات على الأسهم 890 مليون جنيه بعد التداول على 330.63 ألف سهم عبر تنفيذ 24.7 ألف عملية منفذة.

ومالت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء بصافى مشتريات 17.3مليون جنيه و43.2 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات المصريين نحو البيع بصافي بيعي 60.55 مليون جنيه.

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التحرير

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