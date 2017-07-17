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حبس محامٍ استولى على «تحويشة» مُدرسة بالبحرين عبر فيسبوك

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حبس محامٍ استولى على «تحويشة» مُدرسة بالبحرين عبر فيسبوك حبس محامٍ استولى على «تحويشة» مُدرسة بالبحرين عبر فيسبوك

التحرير

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أمرت نيابة ثان شبرا الخيمة بإشراف المستشار وليد البيلي، اليوم الإثنين، بحبس محام 4 أيام على ذمة التحقيق وإخلاء سبيل زوجته؛ لاتهامه بالنصب على مُدرسة بمملكة البحرين، والاستيلاء على أموالها بعد إقناعها بقدرته على شراء شقة لها بسعر جيد بمنطقة القاهرة الجديدة.

المتهم زعم تعرضه لعملية نصب من سماسرة "باعوا له الوهم"، نافيا علاقة زوجته بالاتهام الموجه له "مالهاش علاقة، وكل دورها كان استلام الحوالات، وهسدد الفلوس على داير مليم".

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء أنور سعيد، مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بتقدم "رحاب م."، 43 عاما، مدرسة تربية فنية بالبحرين، ببلاغ تفيد بأنها أثناء تواجدها خارج البلاد تعرفت على شخص يدعى "وليد ع."، وذلك عبر "فيسبوك"، وأخبرها أنه يمتلك مكتب محاماة بمدينة نصر، ويعمل في الاستثمار العقاري، وأنها طلبت منه شراء شقة لها بمنطقة التجمع الخامس.

وأوضحت مقدمة البلاغ أنها أرسلت عدة حوالات باسم "شيماء ا."، كونها تعمل بمكتب المحاماة الخاص بالمشكو في حقه بإجمالي 10 آلاف و700 دولار لشراء الشقة.

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ولدى عودتها من البحرين، وجدت السيدة ذلك الشخص في انتظارها بالمطار، واستقلت معه سيارته بحقائبها بزعم التوجه لمشاهدة شقتها الجديدة، لكنه تركها بمقهى في منطقة شبرا الخيمة، واستولى على حقائبها وبداخلها مصوغاتها الذهبية تزن 120 جراما، و9 آلاف و330 دولارا، وفر هاربا.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن مرتكب الحادث محامٍ يدعى "وليد ع."، 42 عاما، بالاتفاق مع زوجته "شيماء"، 32 عاما، وأمكن ضبطهما، وأرشدا عن المسروقات (7 آلاف دولار، 108 آلاف جنيه مصري، ومشغولاتها الذهبية، و5 هواتف محمولة).

  

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التحرير

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