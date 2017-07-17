6 نصائح للتخلص من مشاكل «البشرة الدهنية» في الصيف

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مع قدوم فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، كثيرًا ما تواجه صاحبات البشرة الدهنية تحديات صعبة للحفاظ على بشرتهن في الجو الحار، وكثيرًا ما تتحول البشرة الدهنية إلى بشرة لزجة مع النشاطات اليومية والجفاف، وكذلك الإفراط في استخدام المكياج، ولكن يمكنك سيدتي أن تنسي كل هذا بعد قراءة هذا الموضوع الذي يقدمه لنا موقع "فاشون ليدي".

1- تجنبي «حك» الجلد بقوة

من المعروف أن البشرة تنتج الدهون من خلال الغدد الموجودة فيها لأجل معالجة تهيج الجلد، ولكن مع الحك المتكرر يستمر الجلد في إفراز الدهون لأن كثر الحكة تحفز الغدد الدهنية، مما يؤدي في الأخير إلى أمرين، الأول زيادة تهيج الجلد، الذي يؤدي بدوره إلى تعزيز الدهون التي تتسبب في جعل البشرة دهنية ولزجة.. لذلك، عليكِ أن تستخدمي المرطبات والملطفات التي لا تؤثر على الجلد لتحصلي دومًا على بشرة ناعمة ونضرة.



2- اجعلي يديكِ بعيدة عن بشرتك

كما أن بشرة الوجه مكان لإفراز الدهون كذلك بشرة اليدين والقدمين، ومن المفيد جدا عدم تكرار لمس الوجه باليدين، لأنه في كل مرة تتلامس اليدان مع بشرة الوجه تسهم في نقل الكثير من الخلايا الدهنية غير المرئية، مما يعزز إفراز الدهون بكثرة من الوجه، حاولي عدم لمس اليد للوجه بشكل متكرر، فإن هذا يفيد في التقليل من الإفرازات الدهنية في البشرة.



3- احذري المكياج المفرط

أمر جيد أن تضعي المكياج على بشرتك بصورة يومية، ولكن تذكري أن ذلك يزيد من نسبة رطوبة الجلد، وربما تتحول مع التكرار إلى جفاف غير مرغوب فيه، فضلًا عن تراكم الأوساخ على البشرة، لذلك ينبغي عليكِ التقليل من استخدام المكياج بصورة مفرطة حتى تتمتعي ببشرة ناعمة وصحية.

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4- التطهير اليومي للبشرة بالغسل والتقشير

كما تعودت سيدتي على الاستحمام يوميا فلا بد أن يكون لبشرتك جزء من النظافة من خلال استخدام بعض المستحضرات والمنظفات التى تسهم في "كحت" وإزالة الترسبات الدهنية وتقشيرها، مما يضفي لمعانًا وصحة على بشرتك، وبالتالي تستطيعين التخلص من الشوائب غير المرغوب فيها من بشرتك.



5- استخدمي «تونر»

"التونر" هو عبارة عن سائل خفيف يعمل على قبض المسام الواسعة وإنعاش ملمس البشرة، والتقليل من الإفرازات الدهنية الموجودة بها، ولا يستخدم التونر كبديل لمنظف الوجه، بل يوضع على البشرة بعد غسلها حتى تستعيد توازنها الطبيعي، ومسح الجلد بالتونر يسهم أيضًا في إنعاش مظهر البشرة بعد يوم حار طويل.



6- استخدمي البخار

عادة ما تحتاج البشرة الدهنية إلى الترطيب من وقت لآخر، ومع صعوبة الذهاب لمراكز التجميل بصورة متكررة ننصحك باستخدام البخار في تطهير بشرتك من الشوائب، حيث يضفي البخار على البشرة هدوءًا ولمعانًا وبريقًا وجاذبية، استخدميه لمدة 15 دقيقة مرتين في الأسبوع، وبعد الانتهاء قومي بتوزيع كريم مرطب على بشرتك ليعيد لها حيويتها من جديد.

