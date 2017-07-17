الأمن العام: ضبط 93 قضية مخدرات و35 متهمًا مطلوب ضبطهم على ذمة قضايا
الأمن العام: ضبط 93 قضية مخدرات و35 متهمًا مطلوب ضبطهم على ذمة قضايا
04:05 م الإثنين 17 يوليو 2017
كتب- علاء عمران:
شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي عددا من الحملات التفتيشية الموسعة على مستوى الجمهورية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وإعادة الانضباط للشارع.
وأسفرت نتائج هذه الحملات - التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية على مدار 24 ساعة - في مجال قضايا المخدرات عن ضبط 93 قضية، فضلا عن ضبط 9 متهمين لارتكابهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة.
كما أسفرت نتائج الحملات عن ضبط سجينين هاربين من السجون العمومية، و35 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، وإعادة سيارة مبلغ بسرقتها، بالإضافة إلي ضبط 426 دراجة نارية مخالفة.
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وتم إخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وأكدت استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.
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