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انتشار "سماسرة المعاهد الخاصة" أمام معامل التنسيق بجامعة القاهرة

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مصراوي Masrawy

انتشار "سماسرة المعاهد الخاصة" أمام معامل التنسيق بجامعة القاهرة

04:16 م الإثنين 17 يوليه 2017

كتبت- مادي غيث:

انتشرت سماسرة المعاهد والجامعات الخاصة أمام معامل التنسيق بجامعة القاهرة، في اليوم الأول لتسجيل طلاب المرحلة الأولى لرغباتهم.

وخارج أسوار معامل التنسيق بهندسة القاهرة وزراعة جامعة القاهرة ومكتب التنسيق الرئيسي، رصد "مصراوي" تقديم شباب "سماسرة" إعلانات دعاية عن معاهد وجامعات خاصة للطلاب القادمين على مكتب التنسيق.

وتوافد طلاب بالمرحلة الأولى للتنسيق بكثافة في اليوم الأول على 4 معامل حاسب آلي جهزتها الجامعة.

وانطلقت المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات اليوم الاثنين، بإجمالي 109 ألف طالب، وتستمر لمدة 5 أيام حتى الجمعة المقبل الموافق 21 يوليو.

وجاء الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى، لشعبة علمي علوم، 390 درجة بواقع 95.1 %، أما الشعبة الهندسية، فجاءت 374 درجة بواقع 91.2%. أما الحد الأدنى للشعبة الأدبية، 326 درجة بواقع 79.5%.

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مصراوي Masrawy

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