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وزير السياحة يقدم واجب العزاء في "ضحاية الغردقة" بمقر السفارة الألمانية

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مصراوي Masrawy

وزير السياحة يقدم واجب العزاء في "ضحاية الغردقة" بمقر السفارة الألمانية

04:10 م الإثنين 17 يوليو 2017

كتب- مصطفى المنشاوي

قدم يحيى راشد وزير السياحة، واجب العزاء في الضحيتين الألمانيتين اللتين لقيا مصرعها جراء حادث الاعتداء الذي وقع بمدينة الغردقة الجمعة الماضية، بمقر السفارة الألمانية بالقاهرة، يرافقه النائب محمد العرابي عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، والنائبة سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب.

وقدم الوزير والوفد المرافق له - حسب بيان الوزارة - خالص التعازي للحكومة والبرلمان والشعب الألماني في وفاة السيدتين الألمانيتين اللتين كانتا تقيمان في الغردقة، وكان في استقبال الوفد زونكي سيمون الوزير المفاوض ونائب رئيس البعثة الدبلوماسية وذلك لغياب السفير الألماني في إجازة خارج البلاد.

وأكد الطرفان على أهمية توطيد العلاقات والعمل المشترك بين البلدين في كافة المجالات.

وقد أعرب الجانب الألماني عن تقديره العميق للزيارة التي قام بها الوفد الحكومي البرلماني للسفارة اليوم.

جدير بالذكر أن السفارة الألمانية بالقاهرة كانت قد أكدت أنه لا تغيير في إرشادات السفر للسائحين الألمان إلى .​

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